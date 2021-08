Dit zijn zes gratis alternatieven voor Adobe Photoshop

Adobe Photoshop is wereldberoemd maar ook een kostbaar softwareprogramma. Dit zijn gratis alternatieven om foto’s en beelden te bewerken.

Iedereen die bezig is het bewerken van foto’s, het ontwerpen en bouwen van websites of andere vormen van design, kent of gebruikt Photoshop. Toch zijn er de laatste jaren behoorlijk veel goede en gratis alternatieve apps beschikbaar gekomen. Wij verzamelden deze zes onderstaande programma’s:

GIMP (Mac, Windows, Linux)

GIMP is een veelzijdige, uitgebreide, veel gebruikte open-source app. Dit programma herkent de meeste populaire bestandsformaten waaronder GIF, JPEG, PNG en TIFF en sommige PSD-formaten. Ook fijn is de aanwezigheid van actieve, goed benaderbare ontwikkelaars die luisteren naar feedback en suggesties van gebruikers.

De aanwezige tools zijn divers, zowel qua penselen en patronen als transformatietools, tekstlagen, maskers en kleurcorrectie. GIMP kent bovendien ondersteuning voor animaties én een flinke verzameling plug-ins om het programma uit te breiden. De interface kan wat overweldigend zijn en GIMP kent geen RAW-filter, wat voor sommige fotografen een bezwaar zal zijn.

RawTherapee (Mac, Windows, Linux)

Nog een alternatief is het wat raar getitelde RawTherapee. Dit programma kan RAW-fotobestanden bewerken, naast andere gangbare formaten, en kent een reeks uitgebreide bewerkingstools.

Daarmee kan de gebruiker vervormingen corrigeren, kleuren versterken, details herstellen en ga zo maar door. Het programma is snel en kan goed omgaan met zware bestanden.

Pixlr (Android, iOS, Mac, Windows, Linux)

Dit online programma werkt goed in elke moderne browser en dus ook op Android-smartphones, tablet en iPhones. Dit vergroot de gebruiksvriendelijkheid, deels ook dankzij een gelikte en moderne interface, met helemaal van nu: de keuze uit donkere en lichte kleurenschema’s.

Het programma wordt geleverd met alle basismiddelen die je nodig hebt om foto’s en beelden te bewerken. Kom je net kijken? Pixlr heeft een Auto-Fix-tool die eventuele enthousiaste overdaad met een druk op de knop terugdraait.

Goed om te weten, er zijn twee verschillende soorten Pixlr-editors: de gebruikersvriendelijke Pixlr X voor beginners en de meer professionele Pixlr E. Beide hebben een vergelijkbare lay-out als Photoshop, dus zijn snel op te pakken als je al bekend bent met Adobes prijspaard.

FireAlpaca (Mac & Windows)

Deze app komt met gratis schildergereedschap en eenvoudige functies voor het maken en bewerken van afbeeldingen. Je kunt standaard sjablonen gebruiken of deze zelf ontwerpen, en de app schotelt je desgewenst verschillende weergave-opties voor, waaronder een coole 3D-weergave.

Als je knallende hoofdpijn krijgt van Photoshop of verdwaald raakt in de menustructuur van GIMP, is het simpele FireAlpaca een verademing dankzij zijn eenvoud.

Krita (Mac, Windows, Linux)

Gebruik je Photoshop voornamelijk om digitaal te schilderen, dan is Krita een goed en gratis open-source programma. Met meer dan 100 penseeltypen, negen effecten en een handige penseelstabilisator, ben je hier wel even mee zoet. Krita heeft soms de neiging een tikje te vertragen maar is verder erg fijn en intuïtief in gebruik.

Polarr (online, Android, iOS, Mac, Windows, Linux)

Niet al te groot en uitgebreid maar toch krachtig in zijn compactheid kent dit laagdrempelige beeldbewerkingsprogramma Lightroom-achtige bewerkingsmogelijkheden. Wat te denken van het bewerken van belichting en temperatuur alsook zaken als denoise, diffuse en dehaze? Polarr heeft bovendien geavanceerde HSL en RGB curve-gereedschappen, naast filter blending, mixing en toning gereedschappen. De app beschikt bovendien over een permanente bewerkingsgeschiedenis waardoor je oneindig heen en weer tussen je creaties kunt springen, en je nooit bang hoeft te zijn, dat er iets kwijt is geraakt

