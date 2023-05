Doorbraak in medische wereld: AI kan korte metten maken met dodelijke superbacterie

Eén van de meest problematische bacteriën

Het onderzoek van de Canadese en Amerikaanse wetenschappers spitst zich toe op een van de meest problematische bacteriën: Acinetobacter baumannii, een bacterie die wonden kan infecteren en longontsteking kan veroorzaken. Het is een van de drie bacteriën die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) worden omschreven als ‘superbacteriën’ en een kritieke dreiging vormen, met name in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen. De bacterie overleeft immers op oppervlakten.