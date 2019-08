Dronemaker DJI lanceert eigen actiecamera: eindelijk concurrentie voor GoPro?

De opkomst van DJI is met recht stormachtig te noemen. De Chinese fabrikant brak in 2013 door met de Phantom drone waar je een GoPro onder kon hangen, maar stapte al snel over op zelfontwikkelde camera’s. In eerste instantie hield de beeldkwaliteit daarvan niet over, maar DJI leerde snel en bouwt inmiddels uitstekende cameradrones.

De gimbal-technologie die DJI eveneens ontwikkelde om camera’s te stabiliseren werd ook gebruikt in andere producten - zoals de Osmo uit 2015, een kleine draagbare camera met een gimbal-gestabiliseerde kop. Vorig jaar volgde de kleinere Osmo Pocket en nu is er de Osmo Action. Die nieuwe camera heeft geen hardwarematige gimbal, maar belooft gimbal-achtige softwarematige beeldstabilisatie in een behuizing die tegen een stootje kan.

Lovend

Waar hebben we dat eerder gehoord? Juist, bij de introductie van GoPro’s Hero 7 Black action camera eind vorig jaar. Wij waren lovend over de softwarematige beeldstabilisatie van die kleine action cam die het gebruik van hardwarematige gimbals in veel gevallen overbodig maakte. DJI kon die aanval op haar compacte gimbalcamera’s kennelijk niet waarderen en slaat nu terug met een camera die qua mogelijkheden sterk op de Hero 7 Black lijkt, maar met gemiddeld 370 euro net iets goedkoper is én een extra selfie-beeldscherm aan de voorkant biedt.

Verschil

Het opvallendste verschil tussen de twee camera’s zit hem wat ons betreft in dat schermpje aan de voorkant: Bij GoPro is dat een zwart-wit scherm dat alleen de status van de camera weergeeft, terwijl DJI een kleurenscherm heeft dat ook video kan tonen, en zo helpt bij het schieten van selfie foto’s en video’s. In de praktijk is dat best prettig om shots te framen. Je zou de Osmo Action zelfs als vlogcamera kunnen gebruiken, de ingebouwde microfoons leveren daarvoor afdoende geluidskwaliteit mits er niet te veel wind is, want dan gaan softwarealgoritmes in de camera aan het werk met als gevolg goede windruisonderdrukking, maar ook een duidelijk minder helder geluid.

Volledig scherm De twee producten naast elkaar. Links de GoPro, rechts de DJI © Hardware Info

De Osmo Action lijkt uiterlijk sterk op de Hero 7. Het is een klein, breed cameraatje met aan de achterzijde een touchscreen en voor een lens met daarnaast een status scherm. Net als de Hero 7 Black is de camera waterdicht, in het geval van de Osmo Action tot 11 meter diepte, een metertje meer dan de Hero 7 Black. Wil je dieper duiken, dan is ook voor de Osmo Action een extra dive-case benodigd.

Als we dichterbij kijken zien we toch ook andere verschillen tussen beide camera’s. Ten eerste is de Osmo Action grijs en is het cameraatje wat minder hoog, maar ook wat breder dan de GoPro Hero 7. Het touchscreen aan de achterkant is flink groter dan dat van de Hero 7, waardoor bediening van de interface (in potentie) wat gemakkelijker is en je een betere preview krijgt van live of opgenomen beelden. Het kleurenschermpje aan de voorkant is écht iets nieuws voor een action cam. GoPro rust haar action cams ook uit met een schermpje aan de voorkant, maar dat levert alleen zwart-wit statusinformatie.

Conclusie

De Osmo Action is al met al een geslaagde eerste action camera van DJI, die vergelijkbare functionaliteit biedt als de Hero 7 Black van concurrent GoPro, maar dan voor een paar tientjes minder en met als bonus en extra selfie-schermpje aan de voorkant. Of dat voldoende is om het GoPro écht lastig te maken zal sterk afhangen van je persoonlijke voorkeur. Qua beeldkwaliteit geven wij licht de voorkeur aan de GoPro, terwijl de beeldstabilisatie van DJI nét iets beter is. De verschillen zijn echter klein genoeg om de aanwezigheid van een kleurenscherm bij de Osmo of de h.265 codering van de GoPro zwaar te laten wegen in je uiteindelijke beslissing.

Volledig scherm Osmo Action © Hardware Info