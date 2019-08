Duiker vindt GoPro-camera met laatste beelden van verdronken zwemmer (22)

Ragland overleed op zondag 4 juni 2017. Samen met vrienden bezocht hij toen de bekende waterval in het Foster Falls State Park in de Amerikaanse staat Tennessee. Ze maakten foto’s en filmpjes met hun selfiesticks terwijl ze een duik namen in een meertje. De sfeer was opperbest. Niet veel later kwam de zwemmer door een onduidelijke oorzaak in de problemen. Vrienden probeerden Ragland in veiligheid te brengen, maar tevergeefs.



De toegesnelde hulpdiensten konden enkel zijn overlijden vaststellen. De GoPro-camera die Ragland droeg, leek voorgoed verdwenen. Rich Aloha, een vloggende duiker die zich op YouTube schattenjager noemt, dook onlangs in het meertje en trof de GoPro op de bodem aan. De camera bleek het nog te doen en ook de SD-kaart binnenin werkte nog.



Hij scrolde thuis door de beelden en vond aan de hand van de datum online nieuwsartikelen over het verdrinkingsincident. ,,Oh my God, dit moet de camera van die kerel zijn!” verklaarde de vlogger tegenover lokale media en later techsite Gizmodo.