Duitsland waarschuwt voor gezichtsherkenning

Piepklein gat zorgt voor veel meer scherm op nieuwe telefoon

10:52 Hoewel hij pas anderhalf jaar terug te vinden is op telefoons, is de ‘notch’ al bijna niet meer weg te denken uit het ontwerp van de moderne smartphone. Dankzij deze inkeping weten moderne telefoons meer oppervlak te benutten voor het scherm en functies als een selfie-camera te behouden. Toch is de ‘hap’ uit het scherm storend voor veel gebruikers. Smartphonefabrikanten proberen daarom oplossingen te vinden. Heeft de Honor View 20 de oplossing met een subtiel ‘cameragaatje’? Tweakers mocht het toestel bekijken in Las Vegas.