Dyson lanceert nieuw beautysnufje (en dat kost je net geen 500 euro)

Met de Corrale brengt Dyson de stijltang op de markt die nog ontbrak in haar gamma. Verwacht je aan technologische hoogstandjes en innovatieve technologie. Dat mag ook, want het hebbeding kost je een stevige duit.

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, wordt wel eens gezegd. Maar in dit geval is het beter om eens diep in de geldbuidel te tasten, zeker als je een Dyson-fan bent. Het technologiemerk bracht vandaag z’n nieuwste beautysnufje op de markt, en dat is een stijltang met een stevig prijskaartje. Daar staat gelukkig wat tegenover: de Corrale is immers de eerste stijltang met flexible platen. Zegt dat je niet bijzonder veel? Dan leggen wij je graag even uit waarom dit zo revolutionair is.

Door de flexibele platen worden je haren als het ware gevangen in de tang, waardoor er geen plukjes tussen de platen uitsteken en de lok van het begin tot het einde gladgemaakt wordt of krul krijgt. Hierdoor hoef je niet nog eens met de tang over dezelfde lok te gaan én heb je bijgevolg minder hitte nodig om je haar perfect in model te krijgen. Resultaat? 50% minder hittebeschadiging in vergelijking tot andere stijltangen. Behoorlijk indrukwekkend, als je ‘t ons vraagt.

Volledig scherm © Dyson