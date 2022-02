Een koptelefoon met ruisonderdrukking voor weinig geld? Dit zijn de beste drie

Wekenlang heeft de redactie van BestGetest in samenwerking met techsite Tweakers allerlei ruisonderdrukkende koptelefoons uitgeprobeerd. Daarbij werd onder andere gekeken naar de kwaliteit van de ruisonderdrukking, de geluidskwaliteit, de software, het comfort en de connectiviteit. De uitgebreidere testresultaten lees je op BestGetest.

De winnaar: Sony WH-XB910N

Volledig scherm De Sony WH-XB910N. © Sony

Deze koptelefoon biedt het complete plaatje. Hij bevat automatische geluidsregeling, waarmee het volume wordt aangepast aan geluiden in de omgeving. Handig als je bijvoorbeeld in je stille huis luistert of langs een drukke weg loopt.

Ook kan hij je muziek beter en ruimtelijker laten klinken. Je regelt het onder andere via de erg uitgebreide app. Je kunt hierin ook de bas aanpassen, want als je niet zo van diepe tonen houdt heeft deze hoofdtelefoon een kleine afstelling nodig.

De accuduur is niet het langst van de koptelefoons in deze tests, maar je kunt er alsnog lang mee vooruit: zonder ruisonderdrukking werkt hij 47 uur, met de optie ingeschakeld kom je op 30 uur.

Ook goed: Edifier W820NB

Volledig scherm De Edifier W820NB. © Edifier

Edifier is vooral bekend van zijn luidsprekers, maar toch mogen ze niet vergeten worden in deze vergelijking wegens hun goede prijs-kwaliteitverhouding. Het geluid is goed: je merkt niet dat dit de goedkoopste hoofdtelefoon is uit onze test.

Het geluid is ook goed in balans, waardoor je met gemak uren kunt luisteren. Dat kan ook qua accuduur: met ruisonderdrukking zit je op 29 uur luistertijd, maar zonder kun je maar liefst 48 uur vooruit, wat hem vergelijkbaar maakt met de Sony-hoofdtelefoon.

Je kunt de hoofdtelefoon bedienen met een vrij simpele app, maar ook met kleine knopjes op de rechteroorschelp (bluetooth/ruisonderdrukking, volume en pauze/aan/uit). Bij die ruisonderdrukking hoor je wel dat dit de goedkoopste hoofdtelefoon uit de test is, want daarin valt de Edifier W820NB wat tegen.

Lange accuduur: Jabra Elite 85h

Volledig scherm De Jabra Elite 85h. © Jabra

De Jabra Elite 85h is draadloos en ruisonderdrukkend. Aan deze hoofdtelefoon heb je een goede koop: het is een vrij zware, metalen hoofdtelefoon, maar dat gewicht voel je niet door de dunne, ruime en comfortabele oorkussens.

Dat is fijn, want hij gaat wel een tijdje mee. De accuduur van deze hoofdtelefoon is zonder ruisonderdrukking 40 uur en met ruisonderdrukking ruim 34 uur. Het geluid van deze hoofdtelefoon is prima, maar niet perfect. Lage geluiden zoals veel mannenstemmen of de basdrum van een drumstel voeren de boventoon.

Door de ruisonderdrukking en de mogelijkheid deze aan te passen aan de hoeveelheid omgevingsgeluid, blijft de focus wel goed op de muziek of de stem waar je naar luistert. De ruisonderdrukking laat soms wel te wensen over.

