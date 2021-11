Een PlayStation van papier-maché: deze sites en apps helpen bij het maken van een sinterklaassurprise

Menig Nederlander is de komende tijd koortsachtig bezig met sinterklaassurprises. Geen stress, want met deze sites en apps heb je binnen mum van tijd in iets elkaar geknutseld.

Schreven we eerder al hoe het internet je een handje kan helpen met sinterklaasgedichten, nu komen we de sinterklaasvierder met twee linkerhanden tegemoet. Want niet iedereen bouwt zonder problemen de Eiffeltoren na van lucifers of maakt in een handomdraai een schaalmodel van de Erasmusbrug. En met een kartonnen doos vol met lijm, kranten en stroop aan komen zetten, is ook weer zo afgezaagd.

Pinterest en andere sites ter inspiratie

Als je niet zo snel een leuk idee hebt voor een leuke surprise, dan biedt Pinterest een schat aan informatie en inspiratie. Je kan deze handige verzameling beelden in je webbrowser bekijken, of als app downloaden, zowel voor Android als iOS. Soms moet je het met enkel een (of meerdere) foto(‘s) doen van het eindresultaat, soms schotelen Pinterest-leden je complete bouwplaten voor. Dat laatste is natuurlijk ideaal.

Er zijn sowieso tal van sites die leuke tips en inspiratie hebben voor het maken van sinterklaassurprises. Bezoek bijvoorbeeld eens Sinterklaasurprises, Ouders van Nu, Ladylemonade of Hoby.Blogo.

Een persoonlijke sinterklaasvideo maken

De app Giftomatic (beschikbaar voor Android en iOS) heeft een leuke manier bedacht voor de knutselhaters onder ons. De maker heeft diverse sinterklaastemplates verzameld. Je hoeft alleen een foto van de persoon die je getrokken hebt te uploaden en te kiezen uit de verschillende filmpjes. Vervolgens bedenk je er wat lollige teksten bij en klaar is kees.

Addertje onder het gras is een giftcard-tegoed dat je als cadeau koppelt aan het filmpje. Daarmee hopen de makers dat iemand via hun iets koopt, zodat zij er ook aan verdienen.

Zelf knutselen of laten doen

Vind je knutselen best leuk maar mis je de juiste spullen en hulp, dan is hobbysite Pipoos je beste vriend. Hier vind je heel veel toffe ideeën voor surprises, met links naar de spullen die je daarvoor nodig hebt. Ook handig: de ‘knutselmoeilijkheidsgraad’ wordt aangegeven, alsook de tijd hoe lang je met knippen en plakken bezig bent.

Ben je lui, heb je geen tijd, begin je altijd te laat of houd je gewoon heel erg van delegeren, dan kun je, jawel, ook kant en klare surprises aanschaffen. Via bijvoorbeeld Sintsurprise.com komen tal van surprises op bestelling voorbij. Je moet kiezen uit vaste ontwerpen dus je kunt niet je eigen ideeën opgeven. De kosten vallen nog best mee, de duurdere varianten liggen rond de 25 euro.

