Een razendsnelle router voor minder dan 100 euro: dit zijn de beste

Met wifi 6 zijn routers sneller dan ooit, en wie sneller draadloos internet wil hoeft helemaal niet diep in de buidel te tasten. We zetten twee van onze favoriete routers onder de 100 euro op een rij.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreidere vergelijking van de beste wifi 6-routers op techsite Tweakers.

Steeds meer laptops en smartphones ondersteunen het nieuwe, snellere wifi 6. Het is ook nog eens stabieler in drukkere gebieden, waardoor je beter internet hebt op bijvoorbeeld een terrasje.



Routers met wifi 6 waren lange tijd vrij duur, maar inmiddels beginnen te prijzen aardig te zakken. We hebben zes modellen van onder de 100 euro getest, om te kijken wat je voor een budgetprijsje in huis haalt. Vier daarvan zouden we niet zo snel aanraden, maar de twee hieronder zijn wat ons betreft een aanschaf waard:

De favoriete router: TP-Link Archer AX55

Volledig scherm Archer AX55. © TP-Link

Wil je weinig instellen en een veelzijdige router hebben die ‘gewoon werkt’, dan is de TP-Link Archer AX55 een goede keuze. De prijs is goed en hij laat in geen enkele test die we doen steken vallen. De radioconfiguratie maakt de router snel, vooral in het 5GHz-spectrum, en de gebruiksvriendelijkheid is hoog voor zowel beginnende gebruikers als iemand die de gevorderde functies van de router wil aanspreken.

Er wordt een prima app bij geleverd, waarmee de basisfuncties van de router goed beheerd kunnen worden. De router biedt voor 6 euro per maand of 55 euro per jaar extra functies, zoals een uitgebreidere firewall en een ouderlijke-supervisiefunctie. De router houdt dan ook beter bij wat er zoal op je netwerk gebeurt.

De goedkoopste: TP-Link AX-10

De AX10 is een wat aparte router met een verouderde chipset, waardoor je alleen wifi 6 gebruikt op de 5GHz-frequentie. Apparaten die van verderop verbinden gebruiken de 2,4GHz-band en zitten daarmee nog op het oudere wifi 4, waardoor het niet een volbloed wifi 6-router is. 5GHz is over het algemeen sneller, maar verbindt minder goed door muren van het huis heen.

Wel is de prijs van rond de 50 euro vriendelijk en is de router gebaseerd op dezelfde chipset als dubbel zo dure concurrenten. De webinterface biedt toegang tot alle opties die deze router ondersteunt. Op de 5GHz-band loopt de bandbreedte wat sneller terug als het bereik slechter wordt dan bij concurrenten het geval is.

