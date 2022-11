Een smartphone hoeft echt geen 1000 euro te kosten: dit zijn de beste van hooguit 200 euro

Apple, Google en Samsung kondigen elke keer weer betere, mooiere telefoons aan, maar ze worden ook steeds een beetje duurder. Dat terwijl je helemaal niet diep in de buidel hoeft te tasten voor een goed toestel: voor 200 euro heb je ook een prima telefoon. We zetten de beste modellen op een rij.

In de low-end categorie worden smartphones steeds beter, hoewel het de laatste tijd wel een beetje af lijkt te vlakken. Toch kun je voor het geld in deze categorie behoorlijk goede toestellen krijgen.

Dit zijn de beste smartphones voor minder dan 200 euro

Dé aanrader in dit segment blijft wat ons betreft de Redmi Note 11, met de TCL 30 E als betaalbaar alternatief.

Redmi Note 11

Volledig scherm Redmi Note 11 © Xiaomi

Xiaomi weet met de Redmi Note-serie altijd hoge ogen te gooien en dat geldt ook weer voor de Redmi Note 11. Voor net wat minder dan 200 euro heeft hij specificaties die je elders pas in het duurdere segment terugvindt. Zo zit er een oled-scherm in met full-hd-resolutie, dat met negentig beeldjes per seconde kan verversen en er bijzonder vloeiend uitziet. De maximale helderheid is zo goed dat deze zich kan meten met toestellen uit het high-end segment.

Ook wat accuduur betreft scoort deze smartphone erg goed, vooral als je het toestel gebruikt om video’s te bekijken. De combinatie van een 50-megapixelhoofdcamera en een 8-megapixel-ultragroothoekcamera is veelzijdig voor het geld, al wordt 4k-video-opname, zoals bij de meeste budgetsmartphones, niet ondersteund.

Xiaomi is een koptelefoonaansluiting, plek voor twee simkaarten, microSD-kaartlezer en vingerafdruklezer niet vergeten. Op de telefoon draait Xiaomi’s MIUI-software. Die is niet vrij van ongewilde apps en reclame, maar biedt wel veel aanpassingsmogelijkheden.

TCL 30E

Volledig scherm TCL 30E © TCL

De TCL 30E is met 134 euro op het moment van schrijven de goedkoopste telefoon die we aanraden. Dat zie je af aan de specificaties. Het scherm heeft een lage 720p-resolutie en ververst met 60 beelden per seconde - wat minder soepel is dan bij bovenstaande concurrent. De processor is ook geen hoogvlieger, en snellere wifi-standaarden worden niet ondersteund.

Tegelijk zijn veel andere basics goed voor elkaar. Het scherm is voldoende helder en de accuduur is prima. Het toestel is standaard voorzien van 64GB opslag, met de mogelijkheid om twee simkaarten en een geheugenkaart tegelijk te gebruiken. Bovendien is de 30E uitgerust met een vingerafdrukscanner en een 50-megapixelhoofdcamera, functies die je niet standaard ziet in dit segment.

Mocht de TCL 30E voor dit bedrag uitverkocht raken, dan kun je de Nokia G11 overwegen als alternatief. Die heeft een 90Hz-scherm en een flink snellere processor, maar een op papier minder goede camera en slechts 32GB opslag in de goedkoopste variant.

