Een televisie en honderden schilderijen ineen, The Frame staat goed in iedere huiskamer

Review De prijzen van grote televisies zijn de afgelopen jaren sterk gedaald, met als gevolg dat we gemiddeld steeds grotere schermen in huis halen. Grote televisies hebben echter ook nadelen. Een belangrijke reden voor veel mensen om juist géén groot scherm te kopen, is dat de tv een zwart vlak in de woonkamer wordt wanneer hij uit staat. Met The Frame wil Samsung daar verandering in brengen en dat lukt de fabrikant goed.

The Frame is een televisie die ook bedoeld is om als kunstwerk aan de muur te hangen. De Frame-modellen kunnen worden voorzien van een verwisselbare bezel, waarbij je naast de zwarte standaardversie ook kunt kiezen voor ‘lijsten’ met een licht of donker houtmotief, of een witte schermrand.

De 2020-versie van The Frame is beschikbaar in 43, 50, 55, 65 en 75 inch. In deze review bekijken we de 55-inchversie, die op het moment van schrijven voor gemiddeld net geen 1300 euro in de Pricewatch was terug te vinden.

Uiterlijk

Als je The Frame uit de doos haalt lijkt hij in eerste instantie een televisie als elke andere, met een mat antracieten schermrand. In de doos vinden we ook twee kleine voetjes die onderin het scherm kunnen worden gestoken, waarna de televisie op een willekeurig meubel kan worden geplaatst. Daarbij moet worden gezegd dat The Frame in deze opstelling niet bepaald een beauty is. De voetjes zijn hoog en smal, en als we de tv van opzij bekijken, valt op dat hij voor huidige begrippen erg dik is.

Klikken we een houtkleurige lijst om het scherm, dan krijgt de tv ineens een heel ander aanzicht en wordt veel duidelijker wat Samsung met The Frame voor ogen heeft. De standaardvoetjes blijven wat ons betreft bepaald niet fraai en het scherm ziet er met afstand het best uit wanneer je het met de meegeleverde ‘No Gap Wall-mount’ strak tegen de muur monteert. Dan lijkt The Frame inderdaad op een modern schilderij of een fotolijst, precies zoals bedoeld.

Een andere, ook fraaie, optie is de optionele Y20 Studio Stand. Deze driepoot heeft met wat fantasie iets weg van een schildersezel en maakt het mogelijk om The Frame vrij in de ruimte de plaatsen.

Volledig scherm The Frame. © Tweakers

Art Mode

Het verschil met andere Samsung-tv’s zit in de toevoeging van de Art Mode. Met een druk op de power-knop zet je de tv namelijk niet uit, maar schakel je het scherm over naar Art Mode, met vertoning van kunstwerken uit de Art Store. Deze digitale leenwinkel biedt voor 4,99 euro per maand toegang tot ruim 1300 kunstwerken, onderverdeeld in verschillende collecties. Het idee van de Art Store is dat de tv kunst toont op het moment dat het scherm niet in gebruik is. Wil je liever je eigen foto’s tonen, dan kan dat ook en daarvoor is uiteraard geen abonnement vereist.

De werking van de Art Mode is goed. De ingebouwde licht- en kleurtemperatuursensors passen de helderheid en kleurtemperatuur van het beeld aan op het omgevingslicht, waardoor het beeld in Art Mode er verrassend natuurlijk uitziet en je - afhankelijk van de omstandigheden - soms niet direct door hebt dat je niet naar een foto of schilderij kijkt, maar naar tv-beeld. Indien gewenst kun je de helderheid en kleurtint ook handmatig aanpassen, maar in de praktijk regelt de tv dit prima zelf.

Conclusie

The Frame van Samsung is een bijzonder apparaat. Een tv voor mensen die wél houden van groot beeld, maar niet van grote televisies. Door zich te vermommen als schilderij of fotolijst wanneer hij niet als tv in gebruik is, weet The Frame daar goed in te slagen. De Art Mode van de televisie werkt goed. Door de helderheid en kleurtemperatuur aan te passen aan de omgeving lijkt het inderdaad net of je naar een foto of schilderij achter glas kijkt.

Beoordelen we The Frame als normale tv, dan komt het scherm als middenmoter uit de bus. De tv presteert aanzienlijk beter dan de betaalbare (600 euro) 55-inchtelevisies die we onlangs bekeken, maar kan niet mee met modellen uit dezelfde prijsklasse als The Frame zelf.

Ben je op zoek naar een tv die gewoon goed beeld levert én op moet gaan in jouw interieur, dan is The Frame dus een prima keuze. Gaat het je puur om beeld- en geluidskwaliteit, dan zijn er voor hetzelfde geld betere opties.

