Een volwaardige smartphone voor minder dan 100 euro? Dit is ‘m

ReviewNiet iedereen is bereid om honderden euro’s uit te geven aan een nieuwe smartphone met alle toeters en bellen. Fraai design, meerdere camera’s en een supersnelle chip. Nee, wanneer je simpelweg wil kunnen bellen, mailen en appen, is dat allemaal niet nodig. Hardware Info bekeek de Nokia 2.2, een model dat voldoet aan deze eisen. Vraagprijs: 99 euro.

De volledige review is te lezen op de website van Hardware Info.

Prima design

De Nokia 2.2 heeft een simpel en praktisch, naar huidige maatstaven onderscheidend ontwerp, doordat veel van de ontwerpconventies van de smartphone van nu aan het toestel voorbij zijn gegaan. Het toestel is voorzien van een relatief klein scherm van 5,7 inch, dat een redelijk groot deel van het toestel beslaat: 79 procent van de voorkant wordt ingenomen door het scherm. Ook in dit segment hoef je dus geen genoegen meer te nemen met brede zwarte balken aan boven- en onderkant.

Ook aan knoppen en aansluitingen heeft de Nokia 2.2 geen gebrek. Boven en onder zitten twee aansluitpoorten: boven een minijack-koptelefoonaansluiting, die je op steeds meer high-end modellen moet missen, onderaan een eveneens klassieke mini-usb opening. Helaas ontbreekt een vingerafdrukscanner op het toestel.

Het camerasysteem van de Nokia 2.2 zit erg simpel in elkaar. Aan de achterzijde bevindt zich één camera van 13 mexapixel, samen met een flitser. De ‘selfiecamera’ aan de voorzijde van de telefoon is, zoals wel vaker, beduidend minder: 5 megapixel. Video opnemen gaat met zowel frontcamera als hoofdcamera in een goede kwaliteit. De telefoon stabiliseert de beelden niet automatisch.

Volledig scherm De achterzijde van de Nokia 2.2 © Hardware Info

Testresultaten

Geef je slechts honderd euro uit aan een nieuwe smartphone, dan kun je allicht geen geweldig toestel verwachten. De Nokia 2.2 biedt dan ook geen imponerende testresultaten, op haast ieder onderdeel ondergemiddeld ten opzichte van de tientallen duurdere smartphones die we hebben getest. De systeemprestaties zijn mager, de camera weinig indrukwekkend, het display idem dito, de accuduur nogal wisselend.

Geen enkele score is zodanig slecht dat het het toestel meteen diskwalificeert voor de basistaken waarvoor hij is bedoeld; aan de andere kant biedt de Nokia 2.2 ook nergens meer dan je zou verwachten. Nokia heeft bovendien een paar keuzes gemaakt die minder gelukkig zijn. Zo is de kleurweergave van het scherm standaard onnodig slecht, het opslaggeheugen al te traag en heeft het toestel wel heel weinig geheugen.

Conclusie

Ondanks de basale specificaties en kleine schoonheidsfoutjes heeft de Nokia 2.2 wel degelijk ook sterke en redelijk unieke eigenschappen. Hoewel de behuizing weinig luxueus aanvoelt, is het toestel voldoende stevig. Het plastic achterkantje zal niet snel barsten, zoals bij een glazen toestel - en mocht hij toch nog stukgaan, dan kun je hem in een wip vervangen. Fijn is ook de verwisselbare accu. Dat onderdeel verslijt over het algemeen sneller dan de rest van de smartphone, maar is bij de meeste concurrenten niet (eenvoudig) te vervangen. Belangrijk pluspunt voor de Nokia 2.2 is verder de aanwezigheid van Android One, met zijn ‘schone’ interface en belofte van lange versie- en beveiligingsupdates. In dit segment kun je normaliter eerder het tegenovergestelde verwachten.