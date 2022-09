Een wandelroute op je smartphone? Probeer eens Google MyMaps in plaats van Google Maps

Ben je van plan om een flinke wandeling te maken in een gebied dat je nog niet zo goed kent? Stippel je wandelroute dan uit via Google MyMaps. Zo weet je zeker dat je geen belangrijke uitkijkpunten mist.

Voor een snelle wandeling door de stad kun je altijd Google Maps gebruiken, maar voor een serieuzere wandelroute is Google MyMaps een veel handigere optie. Je kunt dan zelfs zandpaadjes af die niet bij de navigatie-app bekend zijn, mits je er even voor gaat zitten achter een pc of laptop.

Wandelroute maken in Google MyMaps

Ga in je browser naar mymaps.google.com en klik op ‘Nieuwe kaart maken’. Links bovenin het menu kun je de route een naam en beschrijving geven door op ‘Naamloze kaart’ te klikken. Je kunt verschillende lagen maken, bijvoorbeeld voor een makkelijke en een moeilijke route of juist een korte en een lange route.

Google Maps toont in beboste gebieden niet alle wandelpaden in de standaard basiskaart. Daarom is het handig om de juiste kaart erbij te pakken. Druk op ‘Basiskaart’ en kies voor ‘Satelliet’. Navigeer nu naar de plek waar je jouw wandeling wilt starten. Je kunt de naam van de straat of locatie ook invoeren in de zoekbalk bovenin.

Om je route vast te leggen in Google Maps, hoef je alleen maar verschillende punten te plaatsen op de kaart. Dit doe je door rechts naast het hand-icoon op ‘Markering toevoegen’ te klikken. Je kunt ieder punt een naam geven, er een opmerking bij schrijven en zelfs een afbeelding toevoegen. Ook kun je de kleur van het pictogram aanpassen en het symbool ervan wijzigen.

Aan elkaar vastknopen

Als je klaar bent met het plaatsen van de punten, kun je ze aan elkaar vastknopen om er een route van te maken. Dit doe je door op het icoon met de drie verbindingsbolletjes te klikken. Kies hier voor ‘Looproute toevoegen’ en traceer de paden langs de punten die je zojuist hebt neergezet. Je kunt in plaats daarvan ook ‘Lijn of vorm toevoegen’ gebruiken.

Heb je de route uitgestippeld? Je kaart wordt automatisch opgeslagen. Je kunt de route dus direct terugvinden in Google MyMaps. Delen met vrienden of familieleden kan via de deelknop in het linkermenu. Schakel ‘Iedereen met deze link kan de kaart bekijken’ in en kopieer de link die eronder staat.

Klaar voor de wandeling? Open Google Maps op je smartphone en open het tabblad ‘Opgeslagen’. Druk vervolgens op ‘Kaarten’. Hier vind je de kaart die je zojuist hebt gemaakt. Tijdens het wandelen kun je de app in de gaten houden om te zien of je nog steeds volgens je zelfgemaakte route loopt.

Tips voor het maken van je route

Doordat je de satellietkaart van Google gebruikt bij het uitstippelen van je route, zie je over het algemeen waar je wel en niet kunt lopen. Je kunt inzoomen om te zien of een pad verhard of onverhard is. Toch kan het wel eens voorkomen dat een bepaalde weg is afgesloten of ergens toch niet door kunt. Zorg daarom voor een alternatieve route en neem in elk geval genoeg eten en drinken mee als je op pad gaat.

Ga je in Nederland wandelen, dan zijn er al heel veel mooie wandelroutes te vinden op het internet, zoals bij Natuurmonumenten. Je kunt deze routes prima volgen, maar als je toch net iets anders wil lopen of bijvoorbeeld zelf een puzzeltocht wilt maken, kun je de online te vinden routes gebruiken als inspiratiebron.

