Einde aan telefoonterreur: geen ongewenste telefoontjes van callcenters meer

Telemarketeers mogen door een wijziging in de telecomwet niet meer ‘koud’ bellen naar consumenten. Je hoeft je daardoor niet langer te registreren in het Bel-me-nietregister als je niet zit te wachten op de telefoontjes. Wil je wel benaderd worden, dan moet je expliciet toestemming geven - dit wordt het opt-insysteem genoemd. Wie al klant is (geweest) bij een bedrijf, mag nog wel worden gebeld. Callcenters die je benaderen, mogen dat niet langer met een afgeschermd nummer doen. Het gaat om alle soorten telemarketing: van energiebedrijven tot goede doelen.



Het lijkt een opluchting voor veel zzp’ers, want ook eenmanszaken die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel mogen niet meer zomaar gebeld worden. De nieuwe wet helpt bovendien de Autoriteit Consument & Markt (ACM) beter te handhaven. ,,Dat gaan we ook actief en streng doen”, zegt Saskia Bierling van de ACM.



,,Wij krijgen jaarlijks veel meldingen over ongewenste telefoontjes. Dit onderwerp staat al lang bovenaan de lijst van ergernissen van consumenten. Dat was ook de reden voor de invoering van de nieuwe regels”, laat Bierling weten. ,,Cruciaal in de nieuwe regels is het zogenoemde recht van verzet. Dit moet het bedrijf dat belt actief aanbieden en hiermee kun je je toestemming intrekken en ongedaan maken dat het bedrijf je mag bellen. Je drukt daarmee in feite op een soort stopknop en maakt eerdere toestemming ongedaan.”