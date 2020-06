Eindelijk! Seizoen 3 van Fortnite is uit

Europese Commissie onderzoekt machtsmis­bruik Apple rond AppStore en Apple Pay

16 juni De Europese Commissie is twee onderzoeken naar Apple gestart. Volgens Brussel zijn de regels die de techreus in zijn appwinkel hanteert mogelijk in strijd met EU-regelgeving. Ook het verplichte gebruik van Apple's betalingssysteem Apple Pay in de AppStore wordt tegen het licht gehouden.