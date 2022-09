Eindelijk weten wat je hond zegt via knoppen met een speaker

Hond Bunny is op TikTok een hit. Het account @whataboutbunny laat video’s zien waarin deze sheepadoodle zinnen vormt via meer dan zestig verschillende knoppen. Daarmee vertelt de hond bijvoorbeeld of ze pijn heeft, waarna ze zelfs lijkt te vertellen waar die pijn zit. Uiteraard is er ook een knop waarmee Bunny laat weten dat ze moet poepen.

Bunny heeft 8 miljoen volgers op TikTok en de video’s worden honderdduizenden keren bekeken. De hond is ook het gezicht van het bedrijf FluentPet, dat deze knoppen verkoopt, maar daar is FluentPet allang niet meer uniek in. Op bijvoorbeeld Bol.com en Amazon zijn tientallen soortgelijke knoppen te vinden.

Met een speaker

Deze knoppen komen grotendeels op hetzelfde neer. Het baasje neemt via de microfoon in de knop een woord op, zoals ‘buiten’ of ‘snoepje’. Wordt er vervolgens op de knop gedrukt, dan klinkt via een speakertje dat woord.

Het idee is de hond verbanden gaat leggen tussen actie en reactie. Als de hond meerdere keren op de snoepjesknop drukt en elke keer een snoepje krijgt, dan weet het dier voortaan dat die knop, het woord en een snoepje met elkaar verbonden zijn. Zo is er bijvoorbeeld ook een knop te maken voor naar buiten gaan of achter de oor krabben. Met genoeg training kunnen er steeds complexere connecties worden gelegd.

,,Dieren voelen veel van dezelfde emoties als wij”, vertelt Leo Trottier, ceo van FluentPet. ,,Hoewel dieren misschien niet spreken zoals wij, hebben ze complexe innerlijke gedachten en gevoelens. Hulpmiddelen kunnen ons in staat stellen die beter te begrijpen.”

‘Een beetje eng en gevaarlijk’

Niet iedereen is even enthousiast over deze knoppen. Hondengedragsdeskundige Amee de Bruijn noemt het ‘onnatuurlijk’. Met haar bedrijf Stressless Dogs houdt De Bruijn zich bezig met het oplossen van problemen tussen mens en hond.

,,Ik heb er niets op tegen, maar wat ik veel interessanter vind is kijken naar de communicatie van de hond zelf. Die heeft al een hele mooie taal. Door te observeren zie je heel goed wat een hond voelt en wil.”

De knoppen ziet De Bruijn vooral als het aanleren van een trucje. ,,Het kan een hele leuke aanvulling zijn en er is echt niets mis mee. Een hond wil een connectie maken met jou en misschien vindt die het heel leuk om dat via zo’n spelletje te doen. Het is een vorm van hersenwerk en daar kan een hond zeker van gebaat zijn. Maar ik vind het een beetje eng en gevaarlijk als het een vervanging gaat zijn van natuurlijk communiceren.”

Notificaties via een app

Trottier denkt dat het systeem mensen helpt de taal van hun hond beter te observeren: ,,De knoppen leren ons juist om te stoppen met wat we doen, op te letten en geduld te hebben. Hoe meer we onszelf daarmee trainen, hoe makkelijker het wordt om de communicatiesignalen van een hond te begrijpen. Met of zonder de knoppen.”

Begin volgend jaar komt FluentPet met een nieuwe versie van de knoppen, inclusief smartphoneapp. Audio-opnames kunnen dan via de microfoon van de smartphone worden gemaakt. Tevens krijgt het baasje een notificatie als de hond een knop indrukt. In essentie geef je daarmee je hond dus de mogelijkheid om je de hele dag door tekstberichtjes te sturen. Of je dat moet willen is weer een andere vraag.

