Emoji van opgestoken duim telt als handtekening, stelt Canadese rechter

De uitspraak kost een Canadese boer 56.000 euro voor het niet nakomen van een contract. Want daar ging de rechtszaak over: een graaninkoper, Kent Mickleborough, sprak met boer Chris Achter aan de telefoon en sms’te daarna een foto van een contract om tonnen vlas in november 2021 te leveren. Hij vroeg de boer in het bericht om ‘alsjeblieft het vlascontract te bevestigen’. Boer Achter reageerde met een emoji van een opgestoken duim.

Maar, zo schrijft The Guardian, toen het eenmaal november was, leverde de boer het vlas niet. Intussen waren de prijzen voor het gewas gestegen. De twee betwistten de betekenis van de emoji, en vroegen de rechtbank een beslissing te nemen over hun onenigheid. De graaninkoper zei in de rechtbank dat eerdere contracten ook per sms waren bevestigd en suggereerde dat de emoji betekende dat de boer akkoord ging met de voorwaarden van het contract.

Volgens de boer had de emoji zeker niet zo'n zwaarwegende betekenis. ,,Zo'n emoji is geen digitale handtekening van een contract,” zei boer Achter in een beëdigde verklaring. ,,Ik had geen tijd om het vlascontract te bekijken en wilde alleen maar aangeven dat ik zijn sms-bericht heb ontvangen.”

Geldige manier

Rechter Timothy Keene komt in zijn vonnis tot de conclusie dat de 👍-emoji ‘een niet-traditioneel middel is om een document te ondertekenen’. ,,Desalniettemin was dit onder deze omstandigheden een geldige manier om de bedoeling van een ‘handtekening’ over te brengen,” schreef hij.

De advocaat van de boer vreest dat de duim omhoog-emoji als handtekening ‘de sluizen zal openen’ voor nieuwe interpretaties van andere emoji’s, waaronder de ‘boks met de vuist’ en het handenschudgebaar. Dat is voor de rechter (nog) geen punt van zorg. Rechtbanken moeten rekening houden met dit soort ontwikkelingen in de technologie, zegt Keene in zijn vonnis. ,,Dit lijkt in de samenleving de nieuwe werkelijkheid en rechtbanken zullen voorbereid moeten zijn op nieuwe uitdagingen die voortkomen uit het gebruik van emoji’s en dergelijke.”