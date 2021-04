EU: Apple misbruikt macht op streamingmarkt, klanten betalen mogelijk te veel

Wat zit er achter die terugkeren­de storingen bij internet­ban­kie­ren?

12 april Het overkomt iedereen wel eens: je wilt een betaling doen via internetbankieren, maar de app werkt niet. Of je staat bij de kassa in de supermarkt en moet opeens contant afrekenen, omdat het pinapparaat een foutmelding geeft. Bankstoringen lijken veel voor te komen, maar waarom gebeuren ze überhaupt?