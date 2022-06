EU-hof schrapt boete van bijna 1 miljard euro voor Amerikaanse chipmaker Qualcomm

Apple lanceert app voor kopen op afbetaling met Apple Pay Later

Gebruikers van Apple Pay kunnen hun betalingen voortaan spreiden over vier aparte aflossingen in een tijdsbestek van zes weken, zonder bijkomende kosten. Dat kondigde Apple maandag aan tijdens de Worldwide Developers Conference. Vooralsnog is de nieuwe optie alleen beschikbaar in de VS.

