Europese Commissie onderzoekt of cryptomunt Libra concurrentie belemmert

Populair­ste man op Tinder met 14.600 matches vond de liefde offline

13:11 De ‘populairste man op Tinder’ is niet langer single. Wat blijkt: Stefan-Pierre Tomlin leerde zijn vriendin niet via de bekende datingapp kennen, maar langs de good old way: het was een gemeenschappelijke vriend die hen op een feestje aan elkaar voorstelde.