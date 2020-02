‘Europese Commissie wil vervangbare accu bij elektronica afdwingen’

In het conceptplan voor de circulaire economie van de Europese Commissie zou staan dat fabrikanten worden verplicht het vervangen van de accu van elektronica, zoals mobieltjes, tablets en draadloze oortelefoons, gemakkelijker te maken. Tot enkele jaren geleden was de accu bij onder andere smartphones en laptops vaak eenvoudig te verwisselen, maar bij steeds meer elektronica is de accu verregaand geïntegreerd. De Europese Commissie zou het plan halverwege maart willen presenteren.



Het voorstel is onderdeel van een breder plan om recycling, hergebruik van grondstoffen en duurzame productie te stimuleren. De Europese Commissie wil meer verantwoordelijkheid voor fabrikanten wat eenvoudige repareerbaarheid betreft. Zo zou de Commissie ook afspraken willen maken voor langere garantietermijnen en eenvoudige toegang tot documentatie over reparaties. Daarnaast wil Brussel voorkomen dat apparatuur wordt afgedankt omdat er geen software-updates meer verschijnen.



Het document beschrijft ook de totstandkoming van een Europees inzamelsysteem voor oude mobieltjes, tablets en oplader. Ook zijn er plannen rond een duurzamere productie van accu’s. Vooral van kobalt is bekend dat de productie bijzonder slecht voor mens en milieu is. Eerder werd al bekend dat het Europees Parlement wil dat er strengere regels voor universele laders komen om de hoeveelheid elektronisch afval te verminderen.