Europol haalt 30.000 websites met illegale films en series offline

De NS wil met wi­fi-trac­king zitplaats beter vindbaar maken

8:02 Om het voor reizigers makkelijker te maken een zitplaats te vinden in de trein, willen de Nederlandse Spoorwegen wifi-tracking inzetten. ,,Wij realiseren ons dat het een beladen ­onderwerp is als het gaat om privacy”, zegt directeur privacy Udo Oelen in Trouw. Maar hij denkt dat gegevensverwerking rechtmatig is als het spoorbedrijf zich aan bepaalde spelregels houdt.