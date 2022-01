Even snel iets vertalen? Deze zes apps helpen je uit de brand

Software is de laatste jaren steeds beter geworden als het op vertalen aankomt. Handige apps kunnen je een handje helpen in het buitenland of bij het vertalen van teksten. Wij verzamelden er zes.

Vooropgesteld: hoe goed vertaalsoftware vandaag de dag ook is, niets kan op tegen een echte vertaler van vlees en bloed die daarvoor geleerd heeft. Niet voor niets zijn er nog steeds tal van vertalers en vertaalbureaus die door uiteenlopende bedrijven worden ingezet.



Vertaalapps vertalen vaak prima losse woorden, zinnen en gevleugelde uitspraken, maar missen veelal een logische opeenvolging en context. Voor het ‘huis-tuin-en-keukenvertalen’, het camping-Frans en het lezen van een menukaart in het buitenland zijn apps echter een welkom hulpstuk.

1. Google Translate

De bekendste en meest gebruikte vertaalapp is Google Translate. Veel mensen vertalen even snel een woordje via hun webbrowser van de computer, maar de functie is ook als app te downloaden voor je telefoon. De app ondersteunt ruim 100 talen waarvan een slordige 60 ook offline.

Sowieso is de app handig omdat je via je smartphone gebruik kunt maken van de camera: de Word Lens-functie laat gebruikers hun telefooncamera richten op een teken, verkeersbord of tekst in de buurt. Word Lens vertaalt vervolgens het originele beeld met een AR-overlay in de voorkeurstaal van de gebruiker. Erg cool.



Beschikbaar voor Android en iOS.

2. Microsoft Translator

Met deze Microsoft-app kun je tekst die je vertaald wilt hebben intypen, hardop uitspreken of zelfs een foto nemen van een afbeelding die de tekst bevat. De app is ook beschikbaar als Smartwatch-app (voor Android en iOS), handig voor reizigers onderweg.

De Microsoft Translator-app heeft bovendien een berichtenfunctie waarmee je kunt communiceren met andere mensen die de app gebruiken. Door een code met andere gebruikers te delen, start je een berichtensessie in Microsoft Translator. De app zal automatisch beide kanten van het gesprek vertalen, zodat degenen die niet dezelfde taal spreken elkaar toch kunnen begrijpen.



Beschikbaar voor Android en iOS.

3. Translate/Vertaal

Sinds iOS 14 heeft Apple zijn eigen ingebouwde vertaal-app waarmee je tekst en spraak kunt vertalen. Je tikt simpelweg de tekst in die je wilt vertalen en de vertaling verschijnt onder je tekst. Tik op de knop ‘afspelen’ om de vertaling hardop uitgesproken te horen. Je kunt ook op de microfoonknop tikken om een zin uit te spreken die je vertaald wilt hebben. Apple heeft nog wel het nodige inhaalwerk te doen want de gratis app ondersteunt momenteel slechts 12 talen en Nederlands zit daar vooralsnog niet bij.



Ingebouwd in iOS.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

4. iTranslate

Deze app is zowel als gratis als betaalde versie beschikbaar en wordt door velen gezien als een van de meest nauwkeurige vertaalapps op de markt. De software ondersteunt ruim 100 talen (én dialecten) en met behulp van het Phrasebook heb je de beschikking uit meer dan 250 vooraf gedefinieerde, veelgebruikte zinnen. De app bevat ook een woordenboek met synoniemen en uitleg, en hij is geschikt voor smartwatches.



Beschikbaar voor Android en iOS.

5. Waygo

Deze gratis app is vooral handig voor mensen die veel in Azië reizen en straatnamen, borden en menu’s willen vertalen. De app vertaalt Chinees, Japans en Koreaans binnen mum van tijd naar het Engels. De app is simpel in gebruik, offline, en laat je met je camera tekst pakken om te vertalen. Zo weet je zeker dat je geen giftige Japanse kogelvis bestelt in dat pittoreske eettentje in Tokio.



Beschikbaar voor Android en iOS.

6. SayHi

Deze vertaalapp is eigendom van Amazon. Je spreekt in de microfoon van je smartphone en de app vertaalt én transcribeert een bericht zodat je gesprekspartner het kan zien en horen. SayHi ondersteunt 90 talen en dialecten, en je kunt zelfs de snelheid kiezen waarmee de vertaalde stem spreekt. De app is gratis maar je moet wel altijd online zijn om deze app te gebruiken.



Beschikbaar voor Android en iOS.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.