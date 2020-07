Explosieve toename WhatsAppfraude: van 100 aangiften per week naar 100 per dag

De coronacrisis domineerde de eerste zes maanden van dit jaar en zorgde voor een sterk veranderend misdaadbeeld, zeker in de periode van 10 maart (eerste corona-maatregelen) tot en met 26 juni (versoepeling). De lockdown (‘blijf thuis’) veranderde alles. ,,Zakkenrollerij bijvoorbeeld. We hebben weken gezien van min honderd procent gevallen van zakkenrollerij”, zegt plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer van de nationale politie.



Zakkenrollerij liep het hardst terug (afgelopen halfjaar: min 38 procent, in de corona-maanden: min 62,7 procent), maar ook andere ‘traditionele’ vormen van misdaad holden binnen enkele maanden soms met tientallen procenten achteruit. Daartegenover stond een sterke toename van digitale criminaliteit.



,,De crimineel zat ook ineens thuis achter z’n laptop en ging op zoek naar inkomsten”, aldus Huyzer. ,,We zagen met name de WhatsAppfraude echt énorm toenemen. Een verzevenvoudiging. En vaak zo venijnig dat je geen enkele argwaan hebt. In de ergste voorbeelden die ik heb gezien, krijg je zelfs berichten die in het taalgebruik van je kinderen om geld vragen.”