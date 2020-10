Facebook: afsplitsen Instagram en WhatsApp is bijna onmogelijk

Een prima koptele­foon met noisecan­cel­ling, maar geen nieuwe must-have

23 september De WH-1000XM3 van Sony was al een prima noisecancelling hoofdtelefoon, maar opvolger WH-1000XM4 is nog net een tikkeltje beter. Op het eerste oog en oor zijn er weinig verschillen, maar onderhuids is er toch het nodige verbeterd.