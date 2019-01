‘Facebook betaalt tieners paar tientjes in ruil voor hun volledige privacy’

Facebook betaalt smartphonegebruikers voor het installeren van een ‘Facebook Research’-app. Met deze vpn-app krijgt Facebook een bijna grenzeloze toegang tot de inhoud en data van de telefoon, inclusief privéberichten en het internetverkeer. En wat krijgen die gebruikers ervoor terug? Maximaal twintig dollar per maand.

Dat bericht website TechCrunch. Facebook heeft sinds 2016 gebruikers in de leeftijd van 13 tot 35 jaar tot 20 dollar per maand betaald voor het installeren van de ‘Facebook Research’-app op Android of iOS.

Gebruikers die hiermee akkoord gaan geven hun privacy op. Facebook kan hiermee onder meer privéberichten in sociale media inzien, gesprekken in chatapps bekijken inclusief verzonden foto’s en video’s en e-mails lezen. Ook heeft het bedrijf via de app toegang tot internetzoekopdrachten, de browse-activiteit en locatiedata op basis van de feeds van eventuele geïnstalleerde apps die de locatie bijhouden. De app heeft een speciale soort toegang nodig, een zogenaamde root-certificaattoegang, waarmee Facebook toegang krijgt tot een veelheid aan data.

Overigens kan de app niet via de Appstore of PlayStore gedownload worden. Dat moet via een extern programma en via een uitnodiging.

Gedrag

Een woordvoerder van Facebook heeft het bestaan en inzetten van de app bevestigd. Volgens het bedrijf wordt de app gebruikt om erachter te komen hoe mensen hun telefoon en diensten gebruiken. ,,Zoals veel bedrijven nodigen we mensen uit om te participeren in onderzoek dat ons helpt om zaken te identificeren die we kunnen verbeteren’’, meldt de woordvoerder.

Hij zegt dat Facebook niet van plan is het project te stoppen. In 2016 werd de app voor het eerst ingezet. Volgens het bedrijf krijgen mensen die toestemmen uitgebreide informatie over het type data dat wordt verzameld en wordt de verkregen informatie niet met anderen gedeeld. Gebruikers zouden op elk gewenst moment kunnen stoppen met het project.