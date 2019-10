Facebook en Instagram censureren seksuele emoji’s: nooit meer ondeugende aubergine?

Facebook en Instagram verbieden het gebruik van emoji’s die ,,impliciet of indirect” naar seks verwijzen. Bovendien mogen emoji’s voortaan ook niet meer gebruikt worden om geslachtsdelen af te dekken op foto’s die via de sociale netwerken gedeeld worden.

Onder andere emoji’s zoals de aubergine, die gebruikt wordt om een penis voor te stellen, en een perzik als verwijzing naar de billen zijn volgens de nieuwe richtlijnen (Community Standards) van Facebook niet meer toegestaan.

Beperkingen

Elke ,,contextueel specifieke en algemeen gebruikte seksuele emoji’s of emojireeksen” mogen niet langer gebruikt worden, net zoals seksuele opmerkingen.

Daarnaast mogen de emoji’s ook niet gebruikt worden om naaktheid af te dekken: suggestieve elementen zoals ,,afbeeldingen van echte personen met naakt dat wordt bedekt door menselijke lichaamsdelen, objecten of digitale obstructie” zijn niet toegestaan, stelt Facebook. Het betreft daarbij ook ,,long shots van volledig naakte billen”.

Gebruikers mogen ook geen links naar pornografische content meer publiceren.

Seksuele expressie

Met die aanpak wil Facebook vermijden dat er seksuele diensten aangeboden worden op zijn sociale netwerken. Volgens critici legt de socialemediagigant echter de seksuele expressie aan banden.

De nieuwe regels werden ergens in juli stilletjes geupdate en in de loop van september en oktober ingevoerd, maar werden onlangs voor het eerst opgemerkt door XBiz, een nieuwswebsite over de seks-industrie. Een BBC-journalist tipte de nieuwssite toen hij de regels tegenkwam bij onderzoek naar mensen die verbannen werden van de sociale netwerken.

Woordvoerder nuanceert

,,We trekken een grens wanneer inhoud seksuele contacten tussen volwassenen faciliteert, aanmoedigt of coördineert”, schrijft Facebook in de richtlijnen. ,,We beperken ook seksueel expliciet taalgebruik dat mogelijk uitnodigt tot seksueel contact, omdat sommige doelgroepen binnen onze wereldwijde community mogelijk gevoelig zijn voor dit type inhoud.”