Facebook komt met ‘hart onder de riem’- emoticon

Update Storing app en internet­ban­kie­ren ABN AMRO voorbij

16 april De storing bij mobiele apps en internetrekeningen van ABN AMRO is weer opgelost. Klanten konden eerder op vandaag wel inloggen maar vervolgens niet naar het overzicht van hun rekeningen. Het was daarnaast tijdelijk niet mogelijk om vanuit de app of internetbankieren geld over te maken.