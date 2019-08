Facebook liet inhuurkrachten meeluisteren

Sociaal medium Tumblr voor schijntje verkocht: van 1,1 miljard naar minder dan 20 miljoen

20:11 Microblogdienst Tumblr is voor een schijntje verkocht aan de eigenaar van websitemaker WordPress. Het is niet precies bekend wat Automattic betaalde voor het sociale medium, maar volgens nieuwssite Axios was de kostprijs nog geen 20 miljoen dollar. Dat is veel minder dan de 1,1 miljard die Yahoo ooit betaalde voor Tumblr.