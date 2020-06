Facebook verwijdert advertentie waarin Trump nazi-symbool gebruikt

Facebook heeft een advertentie met een opvallend symbool verwijderd die woensdag verscheen op de Facebookpagina Team Trump, de officiële pagina voor de herverkiezingscampagne van de Amerikaanse president. In het bericht riep de campagne Trump-aanhangers op een petitie te ondertekenen om van antifascistische beweging Antifa officieel een terroristische organisatie te maken. Bij de tekst stond een omgekeerde rode driehoek, die door de nazi's in de concentratiekampen werd gebruikt voor politieke gevangenen.

‘Gevaarlijke BENDES, extreemlinkse groepen lopen door onze straten en veroorzaken er chaos”, luidde de post waarin burgers worden opgeroepen een petitie te tekenen. ,,Ze VERNIETIGEN onze steden en stichten rellen, het is complete chaos. Het is belangrijk dat ELKE Amerikaan samenkomt op momenten als deze om een verenigde boodschap te sturen dat we hun radicale acties niet langer pikken. We roepen u op om een publiek statement te maken en uw naam toe te voegen om samen met president Trump tegen ANTIFA op te staan.’

Onder de tekst stond een opvallend grote omgekeerde driehoek, zonder verdere verwijzing. Maar op Twitter en Facebook merkten verschillende gebruikers op dat het symbool exact hetzelfde was als een symbool dat in nazi-Duitsland werd gebruikt: gevangenen in de Duitse werk- en vernietigingskampen moesten van de nazi’s een badge met een omgekeerde driehoek dragen ter identificatie.



Zo kregen homoseksuelen een roze omgekeerde driehoek, criminelen een groene, en ‘asocialen’ een zwarte. Voor de joden kwam er nog de gele rechtopstaande driehoek bij, die samen met de omgekeerde driehoek een ster vormde. Voor politieke tegenstanders van het nazi-regime, zoals sociaaldemocraten, communisten, maar ook anarchisten en vakbondsleiders was de rode ster voorbehouden.

Volledig scherm De omgekeerde rode driehoek op kledij van gevangenen van het kamp van Dachau. © rv

Campagne

De advertentiecampagne werd gemaakt door het ‘Trump Make America Great Again Committee’ en de eigenaar van de Facebookpagina is de ‘Donald J. Trump for President, Inc’, de officiële naam voor Trumps herverkiezingscampagne.

Ook op de pagina’s van Trump zelf en vicepresident Mike Pence stond het symbool bij berichten. Op Trumps eigen pagina is de post al een miljoen keer bekeken. Het is de eerste keer dat het symbool opduikt in een campagne van de Amerikaanse president. De campagne zelf liet aan nieuwssite The Hill weten dat ze geen bezwaren zag en noemde het een ‘veelgebruikt symbool van Antifa’. Uit andere advertentiegegevens blijkt dat er ook varianten van het bericht met bijvoorbeeld een onschuldiger stop-teken werden getest bij gebruikers.

Ingegrepen

Intussen heeft Facebook ingegrepen. ‘We hebben deze posts en advertenties verwijderd omdat ze ons beleid tegen georganiseerde haat schonden’, aldus het sociale netwerk in een verklaring. ‘Ons beleid laat niet toe om een verboden symbool om politieke gevangenen aan te duiden van een haatgroep te gebruiken, zonder dat daarbij context gegeven wordt waarin het symbool besproken of veroordeeld wordt.’

Trump wil al langer dat het extreemlinkse Antifa officieel als terroristische organisatie wordt gebrandmerkt, een eis die hij sinds de Black Lives Matter-protesten opnieuw regelmatig bovenhaalt. Het probleem is echter dat er geen vaste organisatie als Antifa bestaat die zomaar verboden kan worden. Achter de naam schuilen verschillende losse organisaties en individuen die tegen het fascisme strijden.