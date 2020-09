Facebook weigert voortijdige claims op de winst door Trump en Biden

De kandidaten mogen pas reclames op Facebook plaatsen wanneer de officiële uitslag van de verkiezingen is gedeeld door Reuters en het National Election Pool (NEP), een collectief van Amerikaanse nieuwsmedia. Advertenties die vóór de bekendmaking geplaatst zijn, worden geweigerd.

Verwarring zaaien

Facebook zegt ook dat berichten die mogelijk als doel hebben verwarring te zaaien rond de verkiezingen op het platform gelabeld zullen worden. Met deze nieuwe regels doet het sociale platform een poging om inmenging in de verkiezingen te voorkomen.

Normaal gesproken wordt de uitslag op de avond van de verkiezingen gedeeld, maar doordat dit jaar veel mensen door middel van post zullen stemmen, is de verwachting dat de uitslag langer op zich zal laten wachten. Volgens experts zullen meer democraten dan republikeinen per post stemmen. Dit zou er volgens hen toe kunnen leiden dat Trump in de eerste resultaten de leiding neemt, maar dat Biden een inhaalslag doet naarmate meer stemmen geteld worden.