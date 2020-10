Fans prijzen Diederik 'eindbaas' Gommers bij live-debuut Instagram: 'U bent echt een held’

Diederik Gommers is hard op weg om ‘s lands favoriete instagrammer te worden. Terwijl de ic-arts vragen beantwoordde tijdens een livegesprek met burgers, stroomde de chat op Instagram vol met steunbetuigingen en superlatieven. Volgers vinden Gommers een ‘held’ en ‘een corona-eindbaas’. Ze beschouwen zijn kalme manier van praten als een ‘verademing in een tijd waarin de polarisatie steeds groter lijkt te worden’.

Het chatgesprek werd vanmiddag live uitgezonden op Instagram en Facebook. Gommers, die voor de eerste keer in zijn leven live ging op een sociaal platform, beantwoordde op laagdrempelige wijze diverse vragen van burgers over de coronacrisis en gaf duiding over enkele slepende kwesties als het nut van mondkapjes, de verschillen tussen corona en griep, de beschikbaarheid van sneltesten en de mogelijke sluiting van scholen. Met dus veel complimenten tot gevolg.

De livesessie duurde een halfuur, waarin slechts een klein deel van alle vragen kon worden beantwoord. Aan het begin van het gesprek dreigde het nog even technisch mis te gaan. ,,Maar gelukkig hebben jullie mij kunnen helpen met inloggen”, toonde een breed grijnzende Gommers zich dankbaar.

Storm op ic

De 56-jarige Gommers sprokkelde de afgelopen drie weken 300.000 volgers bij elkaar en wist ook tijdens het livegesprek vele duizenden kijkers aan zich te binden. Hij blikte aan het begin van de sessie terug op een chaotisch weekend in het Erasmus MC in Rotterdam. ,,Het loopt weer storm op de intensive care”, begon de arts zijn verhaal. ,,We hadden veel problemen om lege bedden te vinden. Er zijn ineens weer veel Covid-patiënten bij gekomen.”

Volgens Gommers werken alle verpleegkundigen en artsen in de ziekenhuizen zich in het zweet om alle Covid-patiënten zo goed mogelijk op te vangen. Tijd om op adem te komen is er bijna niet.

,,De ziekenhuizen hebben het altijd wel moeilijk’’, aldus Gommers. ,,We hebben inderdaad veel bedden, maar alles valt of staat met de inzet van verpleging. Je hebt niks aan een leeg bed als er geen verpleegkundige is. En wat je nu ook ziet, is dat verpleegkundigen ziek worden. Dat zit ons in de weg. We hebben meer bedden, maar we kunnen ze niet gebruiken omdat we een tekort aan verpleegkundigen hebben. Het piept en het kraakt.”

Gommers richtte zich tot de kijkers: ,,Dus als jullie nog een leuk beroep zoeken, kom vooral in het ziekenhuis werken.”

Corona van huisdier?

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care maakte begin oktober een account aan in de hoop een jonger publiek te bereiken met informatie over het coronavirus, mede naar aanleiding van zijn discussie met zangeres Famke Louise naar aanleiding van de actie #ikdoenietmeermee.



Die missie lijkt aan de hand van de livesessie al enigszins geslaagd. Gommers werd bestookt met vragen door jonge kinderen, zoals de 12-jarige Loyce. Zij vroeg zich af hoe lang je ziek kunt blijven van corona.

,,Dat is een goede vraag”, merkte Gommers op. ,,Wat we zien, is dat er nog steeds mensen ziek zijn van het eerste virus. Dat is wel heel extreem, maar het komt voor. Als het gaat om de ic, is het gebruikelijk dat patiënten daar na ongeveer achttien dagen vanaf gaan. Maar sommige mensen blijven inderdaad echt lang ziek en blijven lang klachten houden.”

Quote Voor zover ik weet overleeft dit virus slecht in honden en katten. We hebben het wel in fretjes gezien, maar ik denk dat je wel rustig je hond of kat kunt knuffelen Diederik Gommers

Een andere instagrammer van jonge leeftijd vroeg zich af of je ook het coronavirus van je huisdier kan krijgen. Gommers legde uit dat een virus een cel nodig heeft om te kunnen overleven. ,,Het virus gebruikt jouw lichaam om te kunnen overleven. We weten dat corona buiten een lichaam niet al te lang kan overleven. Voor zover ik weet overleeft dit virus slecht in honden en katten. We hebben het wel in fretjes gezien, maar ik denk dat je wel rustig je hond of kat kunt knuffelen.”

Oud en nieuw

Tegen het einde van het gesprek kreeg Gommers de vraag die menig Nederlander bezighoudt: wanneer is het einde nou in zicht?

,,Het is lastig om de maatregelen vol te houden zonder een einde in zicht”, verzuchtte kijker Toon. ,,Ik ben het helemaal met hem eens”, reageerde Gommers meteen. ,,Je moet eigenlijk wel kunnen weten hoe lang iets duurt. Mag het 1 december, kunnen we Sinterklaas of kerst vieren? Of oud en nieuw? Er zijn heel veel mogelijkheden om onze vrijheden straks weer terug te krijgen. Het is moeilijk te voorspellen, maar als we met z'n allen ons best doen, dan gaan we gewoon oud en nieuw vieren. Laten we dat met z’n allen afspreken!”

