Far Cry 6 lijkt erg op zijn voorganger, maar heeft een geweldige schurk

ReviewHet nieuwe Far Cry 6 heeft Breaking Bad -acteur Giancarlo Esposito als hoofdschurk. Is dat voldoende om het verder onveranderde spel de moeite waard te maken?

Far Cry 6 is een game die de afgelopen maanden een beetje overschaduwd werd door discussies. Het was natuurlijk ook niet handig van ontwikkelaar Ubisoft om te verklaren dat Yara, het fictieve land waarin de game zich afspeelt, níet gebaseerd is op Cuba. Van sigaren rokende dictator en de onderdrukte bevolking tot een duidelijke voorliefde voor honkbal: de gelijkenissen zijn legio.

Daarnaast kwam afgelopen jaar naar buiten dat er bij verschillende Ubisoft-studio’s sprake was van grensoverschrijdend gedrag, maar tot op heden heeft dat nog niet tot grote veranderingen geleid. Dat geeft Far Cry 6 op voorhand een naar bijsmaakje.

Het fictieve Yara gaat gebukt onder het juk van dictator Antón Castillo, die zijn natie weer welvarend wil maken. Hij wil dat doen door Viviro te produceren, een medisch wondermiddel dat op de wereldmarkt een fortuin zou moeten opleveren en alleen in Yara groeit. Een gevaarlijk en vervuilend proces, waartoe burgers worden gedwongen.

Man of vrouw spelen

De speler speelt de rol van Dani Rojas, waarbij je zelf mag kiezen of Dani een man of vrouw is. Rojas is vastbesloten Yara te ontvluchten en naar de Verenigde Staten te reizen. Terwijl het leger allerlei onschuldige burgers ronselt voor werk op de Viviro-plantages en niet gehoorzamende burgers zonder pardon neerschiet, bereiken Dani en zijn vrienden een boot die hen naar Florida moet brengen.

Helaas slaat het noodlot toe. Aan boord blijkt ook Diego Castillo, de zoon van de dictator, te zijn. Zijn vader stapt hoogstpersoonlijk aan boord en haalt zijn zoon er af. De overige opvarenden wacht een kogelregen en een zeemansgraf. Dani weet ternauwernood te ontkomen en spoelt aan op een eiland waar stomtoevallig ook de leiding van guerrillagroepering Libertad te vinden is.

Misschien wel de beste Far Cry-schurk ooit

Antón Castillo is dus de grote schurk van Far Cry 6 en dit zou wel eens de beste schurk kunnen zijn die we ooit in Far Cry gezien hebben. Dat heeft meer dan een beetje te maken met de acteur die hem speelt. Giancarlo Esposito ken je wellicht van Breaking Bad, Better Call Saul of The Mandalorian. Hij is veruit de bekendste en beste acteur in de game en steelt elke scène waar hij in zit.

Dat is ook meteen een beetje het probleem met het verhaal van Far Cry 6. Door het hoge niveau dat Esposito meebrengt, valt de rest soms best ver weg. Zo af en toe krijg je een tussenscène waarin de dictator te zien is. Dat zijn vaak ook de momenten dat het verhaal een boost krijgt en waar je dus ook naartoe werkt. Onderweg kom je heus ook leuke scènes met andere personages tegen, maar die hebben nooit dezelfde impact als Esposito in zijn rol als Castillo.

Grafisch hoog niveau

De game trakteert spelers met enige regelmaat op mooie plaatjes, of dat nu komt doordat je hoog op een berg staat en een prachtig uitzicht hebt of doordat de zon ondergaat en een prachtige, rood-oranje gloeiende horizon te zien krijgt. Far Cry 6 is zeker op die momenten echt een prachtige game.

Het algemene grafische niveau is hoog, al valt na een tijdje op dat sommige textures vaak herhaald worden en het detailniveau niet overal even hoog is. Met name de diverse legerbasissen ogen erg generiek en fantasieloos, maar dat hoeft de pret verder niet te drukken.

Meer van hetzelfde

Het daadwerkelijke spelen van Far Cry 6 lijkt erg op voorgaande delen. Je verovert regelmatig een basis, de manier waarop je dat doet is al jaren hetzelfde: je bekijkt de basis, valt hem vervolgens aan door bijvoorbeeld te sluipen. Je maakt het alarm knklaar en ruimt de soldaten op. Het is zoals altijd bij Far Cry.

Een open aanval mag ook en kan best werken, maar het is duidelijk dat de makers dat niet als beste aanpak zien. Wanneer er een alarm af gaat, stuurt het leger direct sterkere eenheden jouw kant op, waarbij zelfs een tank of aanvalshelikopter ingezet kan worden.

Veel te doen

Far Cry 6 biedt gamers een spelwereld die flink gevuld is met activiteiten. We hebben bijvoorbeeld het schattenjagen of racen nog niet eens genoemd. Ook kom je in de spelwereld regelmatig wat situaties tegen waarin je guerrillastrijders of gewone burgers kunt helpen. Overal kan iets interessants te vinden zijn.

Die spelwereld kun je in Far Cry 6 helemaal in je eentje doorreizen, of samen met een vriend. Ook kun je een huisdier vinden dat met je meevecht, zoals de krokodil Guapo of de vechthaan Chicaron.

Conclusie

Far Cry 6 is een game die vooral heel veel lijkt op zijn voorgangers. Natuurlijk zijn er nuanceverschillen, maar het idee blijft hetzelfde: exotische locatie, charismatische schurk, gigantische open wereld die je stukje bij beetje verovert.

Tel daarbij op dat je in de gameplay grotendeels net zo te werk gaat als in voorgaande games en het is duidelijk dat je vooral op zoek moet zijn naar ‘meer van hetzelfde’ wil Far Cry 6 een geschikte game voor je zijn.

