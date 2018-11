Feit of fictie: verhogen shops hun prijzen voorafgaand aan Black Friday?

Het is een vaakgehoorde klacht: shops verhogen in aanloop naar een kortingsfestijn als Black Friday de prijzen, om daarna tientallen procenten korting te beloven op deze verhoogde prijs, om zo uiteindelijk weer op het originele bedrag uit te komen. Nepkorting dus, sommigen spreken zelfs over “Fake Friday”. Maar is dat ook echt zo? Onze collega's van Hardware.Info zochten het uit.

In de Prijsvergelijker houden we niet alleen de huidige prijs van elektronicaproducten bij alle bekende webshops bij, maar we bewaren ook alle historische prijzen in onze database. Daardoor hebben we honderden gigabytes aan prijsdata om te analyseren.

In ons eigen Black Friday aanbiedingsoverzicht gebruiken we ook die historische data: we tonen enkel producten die minimaal 15% in prijs zijn gezakt ten opzichte van vorige week én die ook in de afgelopen drie maanden niet voor de aanbiedingsprijs of lager beschikbaar waren. Dat levert nu al een imposante lijst aanbiedingen op en komende vrijdag vermoedelijk nog veel meer.

Data

Voor ons onderzoek pakten wij de 150 meest populaire consumentenelektronica producten uit de Hardware.Info Prijsvergelijker en daarvan bepaalden we de op dit moment laagste prijs van alle webshops. Uit historische data haalden we de laagste prijs één week geleden, twee weken geleden, drie weken geleden, en zo door tot aan zes weken terug. Voor al die data berekenden we een gemiddelde van die laagste prijzen. Wat blijkt: bij die 150 producten zien we een continu dalende lijn, die vermoedelijk komende vrijdag nóg verder doorgezet zal worden.

Oftewel: dat shops stelselmatig hun prijzen verhogen in aanloop naar Black Friday blijkt absoluut niet waar. Het zal wellicht incidenteel voorkomen, dat zien we ook sporadisch wanneer we inzoomen op individueel productniveau, maar het is zeker niet iets wat veel gebeurt. Voor de incidentele gevallen is niet uit te sluiten dat het een andere reden heeft.

Wel goedkoop

Dat betekent echter niet dat iedere Black Friday aanbieding die je ziet bij een shop ook daadwerkelijk een goede aanbieding is! Het kan best zo zijn dat een specifieke online shop 20% of zelfs 30% van zijn prijs afhaalt, maar daarmee op hetzelfde prijspunt uitkomt als een andere shop, die gedurende het jaar het product altijd al goedkoper aanbiedt! Een goedkope shop die geen of beperkte korting geeft kan nog altijd een betere deal hebben dan een dure shop die procentueel veel korting heeft.

Zodoende loont het altijd de moeite om meerdere shops te vergelijken als je een aanbieding ziet. Idealiter gebruik je natuurlijk een prijsvergelijker, waarbij je op Hardware.Info als voordeel hebt dat je onder het prijsoverzicht op alle productpagina’s een grafiekje vindt met het prijsverloop van de laagste prijs over tijd. Zo kun je eenvoudig checken of een aanbieding ook écht scherp is.