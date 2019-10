FIFA 20: Minst geslaagde FIFA-game in jaren

REVIEWHet is een hoogtepunt voor menig gamer elk jaar: de release van de nieuwste versie van Electronic Arts’ voetbalgame FIFA. Maar is de game dit jaar wel je geld waard? We namen een kijkje.

Dit is een verkorte versie van een uitgebreide review van Tweakers. Alle gameplay-tweaks en andere veranderingen bekijken? Check dan de volledige review hier.

Volledig scherm © Getty Images Achtduizend euro aan Ultimate Team-pakjes, het is wat. Dat e-sporters en andere rijkelui waanzinnige bedragen in de populairste spelmodus van FIFA steken, is geen nieuws. Dat een jonge kerel werkt en spaart om datzelfde te kunnen doen, was dat wel. Het verhaal is een illustratie bij wat we al wisten: Ultimate Team is een zeer succesvol pay-to-winconcept (betaal om te winnen). Vaardigheid in de gameplay geeft uiteindelijk wel de doorslag, maar het vergaren van de best denkbare opstelling met de allerbeste spelers van nu en vroeger helpt daar behoorlijk bij.

FIFA 20 in 't kort FIFA 20 is een vermakelijke, soepel spelende game. De kans dat gamers die FIFA 19 leuk vonden, ook de nieuwe editie prima vinden, is absoluut aanwezig. Toch is deze game een stap in de verkeerde richting. De veranderde systemen in de gameplay, en daarbij met name de aanpassingen in het verdedigen en de nieuwe manier waarop vrije trappen en penalty’s worden genomen, maken het spel er niet beter op. Ze zorgen eerder voor onrealistisch hoge uitslagen en een onrealistisch aantal gemiste strafschoppen. Dat gezegd hebbende: FIFA 20 blijft de meest complete voetbalgame. Hoewel wij er zelf even geen trek in hadden dit jaar, blijft FIFA’s Ultimate Team een goed in elkaar zittende spelmodus waar genoeg gamers zich vol overgave op zullen storten, ook al is het onderaan de streep een pay-to-winmodus. De Volta-spelmodus is een leuke toevoeging, maar mist op het vlak van gameplay de diepgang die nodig is om er echt een blijvertje van te maken. Het commentaar in de game is echter wel goed op orde. Sierd en Jeroen zijn een welkome verfrissing ten opzichte van Evert en Youri, al moet de komende jaren wel worden gewerkt aan het koppelen van de juiste zinnen aan de juiste spelsituaties. Dat is in zekere zin illustratief voor heel FIFA 20; veel nieuwe probeersels die (nog) niet van de grond komen, maar dat wellicht de komende jaren - of na de nodige updates - alsnog kunnen doen. + Volta biedt leuke afwisseling

+ Diepgang en ondersteuning FUT

+ Zijwaarts dribbelen en snelheid

+ Sierd de Vos en Jeroen Grueter

+ Intelligentie van de computer bij aanvallen - Geluksfactor in Volta

- Te veel doelpunten

- Nieuwe vrije trappen en penalty's

- Commentaar klopt vaak niet

- Intelligentie van de computer bij verdedigen Cijfer: 7 Ultimate Team is al jaren de populairste modus in FIFA, en dat verandert niet in FIFA 20. Elke keer dat je start, vertelt het spel wat voor bonussen je kunt verdienen in FUT en op social media gaat het merendeel van de berichten van de FIFA-accounts over updates in Ultimate Team. Dat doet EA goed. Gamers van over de hele wereld kijken uit naar welke spelers in het Team van de Week belanden en welke ‘in-form’-versies van spelers ze kunnen bemachtigen. De ondersteuning die EA Sports aan Ultimate Team biedt, is vrijwel uniek en een voorbeeld voor veel andere gamemakers. Logisch, want Ultimate Team is EA’s beste melkkoe. De spelmodus zit goed in elkaar en is ook zonder er geld aan uit te geven leuk om te mee te klooien. Toch blijft het een pay-to-winsysteem.

Dat betekent overigens niet dat Ultimate Team in FIFA 20 niet leuk is. Let wel, dit is een persoonlijk punt. De zin om weer tientallen uren te grinden voor een beter team ontbreekt bij ons. Stort je je echter wel in een nieuw FUT-avontuur, dan wachten je niet alleen nieuwe Icons, maar ook de optie om vriendschappelijke wedstrijden met je FUT-team te spelen, met daarbij eventueel ook de House Rules die we kennen uit FIFA 19. Daarnaast is de interface op verschillende manieren aangepast, wat sommige schermen overzichtelijker en sommige handelingen gestroomlijnder maakt. Zo zit Ultimate Team in FIFA 20 weer net wat beter in elkaar dan in de voorgaande jaren. Of dat genoeg is, moet elke gamer voor zichzelf bepalen.

Conclusie

Ons eindoordeel over FIFA 20 is aardig paradoxaal. Aan de ene kant zien we dat EA Sports meer dan ooit heeft geprobeerd veel te veranderen in FIFA. De game speelt daadwerkelijk anders dan zijn voorgangers waar we het gebrek aan verandering jaarlijks als pijnpunt bij aanstipten. Tegelijkertijd hebben die veranderingen niet geleid tot een beter spel en is dit onderaan de streep de minst geslaagde FIFA-game van de laatste jaren.