Fortnite leverde afgelopen jaar weer het meeste geld op in de gamewereld: 1,6 miljard euro

Onderzoeksbureau Superdata heeft de opbrengsten van alle games op een rij gezet. Het bedrijf ziet de daling van de Fortnite-inkomsten als een ‘stabilisatie’ na een explosieve lancering. Het spel is gratis, maar inkomsten komen van optionele en betaalde extra’s zoals zogenoemde ‘skins’ of een battlepass, waarmee de speler cosmetische veranderingen kan verdienen. Andere grootverdiener bij de gratis games is bijvoorbeeld Pokémon Go (bijna 1,3 miljard euro).



Van de betaalde games leverde FIFA19 het meest op: 705 miljoen euro. De voetbalgame wordt gevolgd door Call of Duty: Modern Warfare (579 miljoen euro) en Grand Theft Auto V (534 miljoen euro). De nieuwe game FIFA20, die in september op de markt kwam, bracht 452 miljoen euro in het laatje. De betaalde games leverden in totaal 17 miljard euro op, 5 procent minder dan vorig jaar. Volgens Superdata komt dit doordat er minder kaskrakers zijn, zoals Red Dead Redemption 2 en Assassin's Creed Odyssey uit 2018.



In de markt voor digitale games en interactieve media ging vorig jaar bijna 108 miljard euro om, 4 procent meer dan in 2018. Daarvan vormden mobiele games de grootste afdeling met bijna 58 miljard euro.