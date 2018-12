Gaan we toch Back to the Future? Nike's zelfstrikkende schoenen worden flink goedkoper

Ze waren er namelijk al, genaamd de Nike Mag, maar die mocht een flinke duit kosten. Namelijk zo'n 60.000 dollar. Even later in 2016 bracht Nike in twee winkels in New York ook de HyperAdapt-schoenen uit. Deze zelfstrikkende schoenen waren extreem zeldzaam en kostten 720 dollar. Flink minder dan de eerste versie, maar alsnog redelijk onbetaalbaar.



Tot nu, want Nike-ceo Mark Parker heeft gezegd dat een goedkopere versie van de zelfstrikkende basketbalschoenen in het voorjaar van 2019 op de markt komt. Wat die gaan kosten? Een kleine 350 dollar. Hoe ze eruit komen te zien is nog onbekend.