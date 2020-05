Gaminglaptop kopen? Dit zijn de populairste exemplaren

Gaminglaptops zijn een buitenbeentje in laptopland: onder de behuizing zit flink wat kracht, de behuizing zelf is vaak wat ‘uitbundiger’ qua looks dan een zakelijk model. Wil je echt zware games spelen, dan betaal je daar een stevig prijskaartje voor. Toeval wil dat vier grote merken de afgelopen maanden nieuwe gamelaptops lanceerden of aankondigden. We bekijken ze even van nabij.

Asus Zephyrus G14 (vanaf € 1.950)

Volledig scherm Asus Zephyrus G14 © Asus

Met de ‘Republic of Gamers’-productlijn, kort ROG, heeft Asus bijna 15 jaar geleden een submerk gelanceerd dat onder gamers bekender is dan het Taiwanese merk zelf. Asus investeert ook zwaar in zijn gamingpc’s. Zo heeft de fabrikant een eigen team dat constant de thermische koeling van nieuwe gaminglaptops en ook desktop-pc’s verbetert.

Bij de pas gelanceerde nieuwe Zephyrus-laptops, verschenen in een 14- en 15-inch-versie, merk je dat in de zogenaamde intelligent cooling, een soort zelfreinigend koelsysteem. Dan is er nog de extreme draagbaarheid: 1,6 kilogram, het gewicht van het 14-inch-model, is écht weinig voor een gaminglaptop. Asus claimt ook dat het scherm een extreem hoge kleurnauwkeurigheid heeft. De processor is een Ryzen 9 4900HS, een chip van fabrikant AMD, die technisch stilaan een concurrent is voor de commercieel succesvollere Intel-chips.

MSI GE75 Raider (vanaf € 2.890)

Volledig scherm De GE75 Raider. © MSI

Ook de andere merken in dit overzicht hebben allemaal laptops klaarstaan met de nieuwe krachtige GeForce RTX 2080 Super-chip erin, maar de Taiwanese maker MSI neemt daarin momenteel het voortouw op de Belgische markt.

Die grafische chip van fabrikant Nvidia zet vooral in op realtime ray tracing: een moeilijke term voor een animatietechniek die onder meer hyperrealistische reflecties en schaduwen oplevert, en die al veel langer gebruikt werd in de productie van animatiefilms. Dat wordt trouwens ook een van de belangrijkste technologische nieuwigheden in de nieuwe PlayStation- en Xbox-consoles die eind dit jaar verschijnen, maar pc-gamers krijgen die nu dus al wanneer ze recente GeForce-videochips in hun computer hebben zitten.

Verder kreeg de MSI GE75 Raider een upgrade naar de allernieuwste processors van Intel, die op dit moment de hoogste rekenkracht leveren die je mag verwachten van een pc. Kortom: een krachtig beestje dat de zwaarste games op de markt aankan.

Lenovo Legion 5i (vanaf € 1.000)

Volledig scherm Lenovo Legion 5i © Lenovo

Lenovo kwam een beetje achter op de gamingmarkt, maar maakte wel snel die achterstand goed. Dat is niet toevallig als je weet dat ze wereldwijd de nummer één zijn op de pc-markt, met bijna 63 miljoen verkochte toestellen in 2019. Dat marktaandeel zorgt er ook voor dat ze wel wat nieuwigheden in hun toestellen kunnen steken, zonder dat ze die dan aan een enorm hoge prijs moeten verkopen.

Zo kregen de nieuwe Legion 5i- en 7i-laptops ook de GeForce RTX 2080 Super-videochip en de nieuwste generatie Intel-processors, maar ze zijn wel een flink pak goedkoper dan de bovenstaande voorbeelden. Concrete Europese prijzen zijn nog niet bekend, maar de Amerikaanse richtprijs ligt bij de 1.000 dollar (momenteel 920 euro, red), dus veel meer dan 1.000 euro zal het hier ook niet worden.

Acer Predator Triton 500 (vanaf € 1.149)

Volledig scherm Acer Predator Triton 500 © Acer