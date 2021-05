Geen gratis Facebook en Instagram meer? 'Zet alsjeblieft die schakelaar aan'

De digitale vrijmarkt op met Koningsdag? Zo vermijd je oplichters op Markt­plaats

27 april Een bezoek aan een grote vrijmarkt op Koningsdag zit er vanwege de coronapandemie helaas niet in, maar je kunt nog wel digitaal andermans kleedjes langs lopen. Dat is niet zonder risico: het internet wemelt van de oplichters die je met nepaanbiedingen geld afhandig proberen te maken. We geven een paar tips om dat te voorkomen.