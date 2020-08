Geen nieuwe versie van ‘Fortnite’ voor wie speelt op een toestel van Apple

Niet verplicht

De aankondiging komt niet onverwacht, nadat een Amerikaanse rechter maandag oordeelde dat Apple niet verplicht is om de Fortnite-app terug in de App Store te plaatsen. Epic Games had een voorlopige beslissing van de rechter gevraagd omdat het anders ‘onherstelbare schade’ zou oplopen.



Oorzaak van de ruzie tussen de twee bedrijven is de 30 procent commissie die Apple van iedere aankoop wil. Epic Games vindt dat te veel, en bood in het spel muntjes te koop aan zonder dat via Apples betalingssysteem te laten verlopen. Dat gaat in tegen de regels van Apple, en daarom werd Fortnite uit de App Store gegooid. Ook Google verwijderde de app uit de Play Store om dezelfde reden. Op telefoons met het besturingssysteem Android is de app echter ook nog op andere manieren te downloaden.