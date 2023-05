Gegevens VodafoneZiggo gestolen en gedeeld door oud-medewerker in Telegramgroep

Tientallen klanten van VodafoneZiggo zijn ingelicht over een datalek. Hun gegevens kwamen via een oud-medewerker in een Telegramgroep met honderden leden terecht. Deze groep is vooral bezig met het intimideren en bedreigen van mensen.

Een woordvoerder van VodafoneZiggo laat weten dat er geen sprake is van een tekortkoming in de computersystemen. Een oud-medewerker van een callcenter dat voor het bedrijf werkt maakte misbruik van het systeem en deelde de gegevens van zestig klanten. Formeel was de medewerker in dienst bij een externe partner, die met de informatie van (voormalige) klanten werkte.

Het Cyber Security-team van VodafoneZiggo heeft een eigen onderzoek uitgevoerd. ,,Met onze leverancier van callcenterdiensten gaan we in gesprek over de mogelijkheden dit voortaan te voorkomen”, aldus VodafoneZiggo. De medewerker is niet meer werkzaam bij de externe partner. VodafoneZiggo heeft aangifte gedaan bij de politie en een melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uit angst

In de eerder genoemde Telegramgroep is een video te zien waarin de vermoedelijke dader een bekentenis aflegt. Zo zou hij de gegevens hebben gedeeld uit angst zelf te worden ‘gedoxt’ door leden van de Telegramgroep. Overigens vertelt hij de namen van de VodafoneZiggo klanten enkel te hebben geverifieerd met ‘eigen middelen’. De jongen geeft in de video aan te weten dat het niet mag en strafbaar is.

De gegevens van de klanten zijn gedeeld in een Telegramgroep met honderden leden. Deze Telegramgroep houdt zich specifiek bezig met het doxen van mensen op TikTok en YouTube. Doxing is het openbaar maken van privégegevens, met de intentie om iemand te intimideren of bedreigen.

