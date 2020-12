Getest: deze slimme deurbel van Netatmo

Wil je inbrekers afschrikken of zien wie aanbelt voor je de deur opent? Dan is de Smart Video Doorbell van Netatmo het overwegen waard, ook voor mensen met twee linkerhanden.

Wie zoekt naar een videodeurbel, ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Het is daarom belangrijk om vooraf even na te denken over wat dat ding precies moet doen. Wil je in de eerste plaats een beveiliging tegen indringers, vind je het vooral handig om te zien wie aanbelt, of wil je juist op afstand kunnen praten met je bezoeker? Dat is goed om te bedenken vanwege de plek waar je de beelden gaat opslaan. Sommige bellen uploaden opnames naar de cloud, al dan niet met een abonnement, terwijl andere exemplaren video’s op je eigen NAS-opslag bewaren.

De Smart Video Doorbell van Netatmo zet de beelden op een mini-SD-kaartje in de deurbel zelf, maar je kunt ze natuurlijk wel (beveiligd) downloaden. Dat heeft als voordeel dat je geen abonnementskosten hoeft te betalen, maar als nadeel dat iemand met slechte bedoelingen wel gewoon heel je deurbel mét de opnames zou kunnen meenemen. In dat geval blijft wel één foto van die gebeurtenis op de servers van Netatmo staan, maar ideaal is het natuurlijk niet. Gelukkig ondersteunt de fabrikant sinds enkele dagen ook uploads naar Dropbox, iCloud of een FTP-server, waardoor het belangrijkste nadeel van deze bel van de baan is.

Vlotte installatie

Een van de voordelen is dat de bel past op bestaande bedradingen, waardoor je gemakkelijk je oude bel kan vervangen. De Smart Video Doorbell kun je rechtstreeks in de muur schroeven, maar in het pakket zit ook een (plastic) plaat om eventuele oude boorgaten te verstoppen. De draadjes trek je door een waterdicht membraan om de binnenkant van de bel droog te houden. Je krijgt ook een tussenstukje om de bel eventueel schuin op de muur te plaatsen, voor als je bezoek niet in een rechte hoek naar je deur wandelt.

De handleiding en de online gids leiden je stap voor stap door het installatieproces, inclusief de aansluiting van de ontvanger van de bel op je gong. De deurbel zelf zit met een speciale schroef vast aan het basisgedeelte op de muur, zodat je hem alleen met het bijgeleverde schroevendraaiertje kan losdraaien.

Wifi

Het enige probleem dat we ondervonden bij de installatie was om de bel online te krijgen. Hij ondersteunt wififrequentie 5 GHz niet, alleen 2,4 GHz, dus je modem moet wel ingesteld staan om (ook) op die frequentie uit te zenden. Hoewel mijn modem op beide frequenties uitzond, kreeg ik de bel maar niet verbonden.



Of het aan de modem, de bel of het baasje lag, dat laat ik in het midden, maar het werkte pas nadat ik mijn modemfrequentie manueel op 2,4 GHz had ingesteld. Dit schuurt natuurlijk wel een beetje met het concept dat mikt op gebruiksgemak zonder technische voorkennis.

Gebruiksvriendelijk

Als de bel eenmaal verbonden is met de smartphone-app, doet hij wel zijn ding. Wanneer iemand aanbelt, kun je de persoon goed zien én ermee praten. Althans, als het geen pakjesbezorger is die al foetsie is voor je je smartphone nog maar hebt aangeraakt. Het geluid van de bel is opvallend helder in beide richtingen.

De bel detecteert ook bezoekers die niet aanbellen. Je kunt zelf instellen of je daar een video-opname van wilt en of je daar een melding van wilt ontvangen. Die opname mag wel sneller starten, want een ongewenste gast die tot een meter van mijn deur wandelt maar snel weer vertrekt, wordt niet opgenomen. Het is jammer dat je die gevoeligheid niet zelf kan kiezen, en het maakt de bel ook wat minder geschikt als wapen tegen dieven.

‘s Nachts en met tegenlicht zijn de opnames wel heel helder, en gezichten zijn goed zichtbaar dankzij het infrarood nachtzicht. Een pluim ook voor de camera, die filmt in Full HD en met een groothoeklens van 140 graden. Wanneer je wifiverbinding aan de trage kant is, download je de video’s in 720p, zoals de beelden in bovenstaande video.

Kattensnelweg

De bel leert ook bekende gezichten te herkennen, waarna je de meldingen daarvan apart kan instellen, en maakt onderscheid tussen mensen en dieren. Onze tuin is namelijk een populaire pleisterplaats voor een zestal buurtkatten en in een paar weken tijd begon de camera slechts een handvol keren een van die beestjes te filmen.

De software laat je ook toe om een detectiegebied af te bakenen, zodat je de grond kan uitsluiten. Het is mogelijk om altijd de livebeelden te bekijken, maar alles continu opnemen gaat niet. Je kan de bel ook verbinden met Apple Homekit om bijvoorbeeld lichten te laten aangaan wanneer de bel iemand detecteert.

Slechts af en toe sloeg de bel alarm vanwege een buurtkat, die graag de krullen van de mat blijkt te krabben.

Conclusie

Samengevat is de Smart Video Doorbell van Netatmo een gebruiksvriendelijke slimme deurbel met prima geluid en beeld, inclusief een heel helder nachtzicht. Je kunt op ieder moment live kijken naar de beelden. Voor communicatie met bezoekers is de deurbel top, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering bij het vastleggen van gasten die niet aanbellen. Het is ook jammer dat de bel de wififrequentie 5 GHz niet ondersteunt.



Een belangrijk nadeel was tot voor kort de opslag op een geheugenkaartje, maar daar paste de fabrikant een mouw aan met ondersteuning voor cloudopslag. Het grootste minpunt is nu de adviesprijs van 299 euro, die fors hoger ligt dan die van de concurrenten. Daar staat tegenover dat er geen abonnementskosten aan het apparaat verbonden zijn, maar dat is bij de concurrentie ook niet per se het geval.

