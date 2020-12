Gletsjerjager (30) verongelukt tijdens maken video smeltende ijsplaat voor miljoenen fans

Een in China beroemde natuurvlogger is vorige week zondag om het leven gekomen tijdens het filmen van een smeltende ijsplaat in Tibet. De 30-jarige Wang Xiangjun vergaarde met zijn enthousiaste video’s over gletsjers en de klimaatcrisis ruim 3 miljoen volgers op Chinese social media. Zijn broer bevestigt het nieuws in een verklaring. ,,Wang was zijn hele leven geobsedeerd door gletsjers, hij heeft zijn leven voor ze gegeven.”

Wang Xiangjun was op zondag 20 december voor een nieuwe video op expeditie in Lhari, een district in het noorden van Tibet. De dertiger verloor om nog onduidelijke redenen zijn evenwicht en kwam in een ijskoude waterval terecht, wat vermoedelijk zijn leven heeft gekost. Zijn lichaam is nog niet aangetroffen, maar de plaatselijke autoriteiten noemen het zeer onwaarschijnlijk dat Wang de val heeft overleefd. Vermoedelijk is zijn lichaam onder het ijs van het gletsjermeer geschoten. ,,Mijn broer ligt voor altijd in zijn favoriete waterval”, meldt zijn broer in een verdrietige verklaring.

Levensgevaarlijk

Vanwege zijn grote voorliefde voor gletsjers bombardeerden zijn fans hem tot de ‘Gletsjerbroer van Tibet’. Zo’n zeven jaar geleden sloeg de vonk bij hem over toen hij een foto van gigantische witte ijsmassa’s voorbij zag komen op een toeristenbus in Lijang. Dit oude bergstadje, in het zuidwesten van China, is onder toeristen geliefd omdat er in de buurt een enorme gletsjer te bezichtigen is. Wang had als 23-jarige niet genoeg geld om een toegangskaartje voor de kabelbaan te kopen en dus beklom hij met gevaar voor eigen leven de 4500 meter hoge gletsjer.

Wang merkte dat die levensgevaarlijke expeditie in de smaak viel op internet. Hij richtte een account op dat volledig in het teken stond van het filmen en fotograferen van gletsjers, overal ter wereld. Zijn filmpjes, waarin hij meestal over ijzig terrein klauterde en enthousiast gletsjergrotten en tunnels verkende, gingen de hele wereld over. Hij beklom er tientallen en kwam er vrijwel altijd zonder kleerscheuren af, weet BBC. Tegelijkertijd maakte hij zijn volgers bewust van de gevolgen van klimaatverandering.



Vorig jaar werd hij zelfs als spreker uitgenodigd op de VN-klimaatconferentie om zijn ervaringen met smeltende gletsjers te delen. ,,Bijna alle gletsjers die ik bezocht, zagen er anders uit dan op de afbeeldingen op mijn telefoon”, vertelde hij eerder dit jaar tegen het Chinese persbureau Xinhua. ,,Je moet voor de gletsjers gaan staan ​​om te beseffen hoe snel ze smelten.”

Gesmolten

De opwarming van de aarde heeft ertoe geleid dat tussen 1994 en 2017 zo’n 28 biljoen (28.000 miljard) ton ijs is gesmolten, stellen Britse onderzoekers. Satellietbeelden laten een aanzienlijke krimp zien van de hoeveelheid ijs op de Noord- en Zuidpool, gletsjers en in hooggebergtes. De wetenschappers beschrijven de afname van de hoeveelheid ijs op het aardoppervlak als ‘onthutsend’ en waarschuwen dat het zeeniveau eind deze eeuw een meter hoger zal zijn als de poolkappen en de gletsjers in het huidige tempo blijven smelten.

,,Om dat in context te plaatsen, betekent het dat per centimeter zeestijging ongeveer een miljoen mensen die nu in laaggelegen gebieden wonen, moeten verhuizen”, zei hoogleraar Andy Shepherd in augustus. De wetenschappers waarschuwen ook dat door het smelten van de grote hoeveelheden ijs, zonnestralen in mindere mate worden weerkaatst door het aardoppervlak, waardoor de aarde nog sneller zal opwarmen.