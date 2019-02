Gloednieuwe Samsung Galaxy S10 onder de loep: topmodel in drievoud

Samsung presenteerde gisteravond in San Francisco zijn nieuwe high-end smartphone voor 2019: de Galaxy S10. Dinsdag gaf Samsung Hardware.Info alvast een sneak preview van de drie nieuwe telgen op zijn Nederlandse hoofdkantoor in Amsterdam. De eerste indrukken lees je hier.

Zowat alles van de plannen van Samsung was de afgelopen maanden al uitgelekt. Zo verschenen al technische details over de nieuwe chip die het hart vormt van de nieuwe toestellen, kwamen gegevens over het camerasysteem naar buiten, en zagen we al het ‘Infinity-O’-scherm, dat de nieuwe toestellen een herkenbaar uiterlijk meegeeft. De laatste dagen kwamen zelfs televisiecommercials voor de toestellen naar buiten, die weinig aan de verbeelding overlieten voor wat betreft het uiterlijk van de S10-reeks.

Het is dan ook geen grote verrassing meer dat de Galaxy S10-reeks uit drie verschillende toestellen bestaat. Net als bij de Galaxy S9-serie verschijnt er een weer een ‘normale’ S10-variant en een S10+ met een forsere schermdiagonaal. Ditmaal zijn er minder verschillen tussen de twee dan vorig jaar: had bij de S9 bijvoorbeeld alleen de S9+ een tweede camera aan de achterzijde, bij de Galaxy S10 hebben beide smartphones er evenveel. Nieuw dit jaar is de Galaxy S10e, voorzien van een kleiner scherm, dat bovendien niet gekromd is.

Met high-end specificaties en uitgekiende marketing groeide Samsung’s Galaxy S-serie in het afgelopen decennium uit tot een dominante factor in het topsegment van de smartphonemarkt. Samsung heeft als een van de weinige smartphonemakers vrijwel alle onderdelen in huis om een eigen toestel te bouwen, wat een enorm concurrentievoordeel oplevert. Het Koreaanse conglomeraat, dat dit jaar zijn 50-jarig bestaan viert, heeft dus reden om met vertrouwen vooruit te blikken op de toekomst.

Toch is niet alles hosanna. Het laatste mainstream vlaggenschip van dit jaar, de Galaxy S9, werd door de markt maar lauwtjes ontvangen. Bovendien vormt de concurrentie uit China een steeds grotere bedreiging. Waren fabrikanten als Huawei, Vivo en Oppo jarenlang vooral relevant als leverancier van betaalbare toestellen, in 2018 kwamen de drie ook met overtuigende topmodellen.

Een ding lijkt in ieder geval zeker: de tijd waarin Samsung de markt als onbetwiste nummer 1 met een kleine update voor het nieuwe jaar tevreden kon houden, is voorbij.

Onderscheiden

De Galaxy S10-serie moet zich volgens Samsung vooral onderscheiden door de camera en het design. Voor de herkenbaarheid van ontwerp is vooral het Super Amoled-scherm uit eigen stal een belangrijke factor. Het display van de S10 en S10+ loopt net als bij de S9 (en S8) gekromd af langs beide zijkanten, waardoor de randen aan die kanten nog smaller lijken dan ze al zijn. Samsung belooft een scherm-toestelverhouding van meer dan 93 procent. De S10e heeft een wat minder hoge scherm-toestelratio van 91,6%. In de praktijk oogt het verschil met de luxere toestellen echter groter, doordat het scherm van de S10e gewoon plat is.

Om ook de schermrand aan de bovenkant te minimaliseren, kozen veel smartphonefabrikanten het afgelopen jaar voor een scherm met een inkeping, ook wel notch genoemd, een uitsparing voor de frontcamera en andere componenten die op de voorkant moeten zitten. Samsung schrok voor een dergelijke ontwerpbeslissing terug, en is ook met de nieuwe S10-serie niet overstag. In plaats daarvan zit de frontcamera bij de drie toestellen verwerkt ín het scherm, in een uitsparing aan de rechterbovenkant. Bij de ‘normale’ Galaxy S10 en S10e biedt die plaats aan één frontcamera, de grotere S10+ heeft een bredere uitsparing met twee camera’s.

Hypermoderne vingerafdrukscanner

Al jaren probeert Samsung naar verluidt een vingerafdrukscanner in het scherm te integreren - zelfs de Galaxy S8 had er al een moeten hebben. Toen dat niet lukte, werden de toestellen schijnbaar op het laatste moment voorzien van een ‘normale’ scanner aan de achterkant, op een nogal onhandige plaats direct naast de camera.

In tegenstelling tot de smartphones die we tot nu toe hebben gezien met een vingerafdruklezer in het scherm, voorzien van een optische sensor, gaat het de S10 en S10+ om een ultrasoon exemplaar. Die herkent je vinger aan de hand van geluidstrillingen, die voor ieder ribbeltjespatroon op een vingertop weer net even anders worden weerkaatst. Gedurende onze korte sessie bleek de ultrasone scanner naar ons idee behoorlijk goed te functioneren: ten opzichte van de op dit moment gangbare optische sensoren verloopt de herkenning een stukje sneller

Bevatten de Galaxy S9 en S9+ nog respectievelijk twee en drie camera’s, bij de Galaxy S10-serie krijg je er afhankelijk van het toestel drie, vier of zelfs vijf. Samsung lijkt bij alle toestellen in beginsel dezelfde camera’s te hebben ingebouwd - bij de S10e en S10 moet je alleen één of twee extra sensoren missen, waarover de S10+ wel beschikt.

De hoofdcamera van de drie toestellen is een exemplaar met een 12 megapixel-sensor en is tevens voorzien van dual pixel autofocus, optische beeldstabilisatie en de dual aperture functie die we ook al terugvonden in de S9. Alleen de S10 en S10+ hebben aan de achterzijde nog een derde 12 megapixel sensor aan boord bedoeld om te kunnen inzoomen.

Gratis oortelefoons

De Galaxy S10, Galaxy S10+ en S10e zijn vanaf nu te pre-orderen bij Samsung, beschikbaar in de kleuren Prism White, Prism Black en Prism Blue. De Galaxy S10e is bovendien beschikbaar in Canary Yellow, terwijl de Galaxy S10+ ook verkrijgbaar is in twee keramieken uitvoeringen: Ceramic Black en Ceramic White. Op 8 maart komen alle varianten van het toestel in de winkels te liggen; wie alvast vooruit bestelt, ontvangt een paar van Samsung’s nieuwe Galaxy Buds, die eveneens op het event in San Francisco werden aangekondigd.

Hoewel de basismodellen van de Galaxy S10 en S10+ een stukje minder prijzig zijn dan de minst dure varianten van de iPhone XS en XS Max, lijkt Samsung voor wat betreft de algehele prijsstelling met een schuin oog te hebben gekeken naar de grote concurrent uit Cupertino. Je zou de goedkopere Galaxy S10e, geprijsd op 749 euro en voorzien van 128 GB interne opslag en 8 GB werkgeheugen, wel kunnen zien als een antwoord op de iPhone XR. In tegenstelling tot bij de S10 en S10+ kun je dit model niet met meer opslag bestellen.