Gokken was nog nooit zo makkelijk, deskundigen vrezen fikse groei aantal verslaafden

Joost (39): 'Gokver­slaafd blijf je je hele leven, maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt stoppen’

Een maand nadat de nieuwe gokwet is ingegaan, maken we met ervaringsdeskundigen de balans op. Voor de een is de nieuwe situatie prettig, voor de ander pijnlijk. ‘Ik zie de hele dag gokreclame op tv. Dat maakt me onrustig.’

5 november