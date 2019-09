Google gaat weer meeluisteren in de huiskamer

Het meeluisteren lag sinds juli stil. Google stopte ermee nadat een Belgische medewerker Nederlandstalige audiofragmenten had gedeeld met Nederlandse en Vlaamse media. Daarop waren niet alleen opdrachten aan de Assistent te horen, maar ook privégesprekken van mensen die niet wisten dat de Assistent ze opnam. Google biedt daarvoor excuses aan.



Het bedrijf laat medewerkers meeluisteren omdat zij de software achter de Assistent moeten verbeteren. De apparaten waarin de Assistent zit, moeten beter gaan begrijpen hoe mensen praten. Soms worden de assistenten per ongeluk ‘wakker’ omdat het apparaat een zogeheten ontwakingswoord hoort. Volgens Google is dat een van de redenen waarom er soms gevoelige informatie wordt gehoord, zoals seksgeluiden, drugsgebruik en andere privézaken.



De slimme hulp van Google zit onder meer in de Home-luidspreker. Gebruikers kunnen met hun stem een opdracht geven aan de Assistent. Zo kunnen ze een wekker zetten, iemand bellen of vragen wat voor weer het is. De Assistent is een tegenhanger van bijvoorbeeld Alexa van Amazon en Siri van Apple.