Google neemt trits privacymaatregelen en brengt Nest Hub naar Nederland

Google kondigde de nieuwe opties, apparaten en privacymaatregelen vanavond aan in de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie I/O.

De Nest Hub is vanaf morgen in Nederland te koop en moet ervoor zorgen dat apparaten in huis beter gaan samenwerken. Met het scherm kun je makkelijk alle apps bedienen, van Spotify, tv en beveiligingscamera's tot lampen en YouTube.

Ook kondigde de techgigant een reeks nieuwe maatregelen aan die de privacy van gebruikers beter moet waarborgen. Google-klanten moeten hun privacyinstellingen straks veel makkelijker kunnen bedienen, ook wil Google met minder data-opslag betere diensten leveren. Zo wordt het mogelijk om voortaan al je locatiegeschiedenis, web- en appactiviteit standaard te verwijderen na een termijn van 3 of 18 maanden. ,,Oudere gegevens worden dan automatisch en doorlopend verwijderd.”

Ook worden de mogelijkheden om ‘incognito’ te surfen uitgebreid naar YouTube, Maps en Zoeken. ,,Als je incognitomodus inschakelt in Maps wordt je activiteit, zoals de plaatsen die je hebt opgezocht of de routebeschrijvingen die je hebt ontvangen, niet bewaard in je Google-account. We vinden het belangrijk dat privacy en beveiliging bereikbaar is voor iedereen.”

De maatregelen lijken een antwoord op de recente stevige kritiek op techbedrijven als Google, onder meer vanwege de enorme ‘datahonger’ van het bedrijf.

Volledig scherm CEO Sundar Pichai van Google tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie in Mountain View, Californië. © AFP

Auto-modus