Google verhoogt aantal beschikbare games bij Stadia-release naar 22

De nieuwe games die nu direct bij de launch beschikbaar zijn, stonden eerder gepland voor een release later dit jaar. Phil Harrison zegt op Twitter dat Google vorige week ‘te conservatief’ is geweest over het aantal beschikbaar games. Volgens de Stadia-topman hebben ontwikkelaars tests uitgevoerd en bugs weggewerkt, waardoor er meer spellen beschikbaar zijn.

Stadia Pro-abonnees krijgen bovendien een tweede gratis game: Samurai Showdown. Tot dusver was alleen Destiny 2: The Collection toegezegd als gratis spel. Ook vervroegt Google de komst van Ghost Recon Breakpoint naar Stadia. Die game stond gepland voor 2020, maar komt nu ergens dit jaar beschikbaar op de dienst. Borderlands 3, Darksiders Genesis en Dragonball Xenoverse 2 staan nog altijd gepland voor een release op Stadia later dit jaar, dat is ongewijzigd.

Vorige week maakte Google bekend dat er bij de launch van Stadia twaalf games beschikbaar zouden zijn. Dat aantal is nu dus bijna verdubbeld. Desondanks is het een relatief klein aantal en minder dan wat beschikbaar is bij andere gamestreamingdiensten. Microsoft test zijn xCloud-dienst in een aantal landen met vijftig games.

Googles Stadia-dienst is beschikbaar als gratis versie en als betaalde Pro-variant. Bij de gratis versie streamen games met 1080p-resolutie, bij het Pro-abonnement van tien euro per maand is dat 4k. In beide gevallen is de maximale framerate 60fps. Games zijn niet inbegrepen bij het abonnement, die moeten via de dienst los aangeschaft worden. Bij de Pro-versie krijgen abonnees wel maandelijks een nieuwe gratis game.

Stadia-games beschikbaar op 19 november

Assassin’s Creed Odyssey

Attack on Titan 2: Final Battle

Destiny 2: The Collection (inbegrepen bij Stadia Pro)

Samurai Shodown (inbegrepen bij Stadia Pro)

Gylt

Farming Simulator 19

Just Dance 2020

Final Fantasy 15

Kine

Football Manager 2020

Mortal Kombat 11

Grid 2019

Red Dead Redemption 2

Metro Exodus

Rise of the Tomb Raider

NBA 2K20

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Rage 2

Thumper

Trials Rising

Tomb Raider: Definitive Edition