Google verwijdert miljoenen negatieve TikTok-recensies na nepvideo van zuuraanval

Google heeft meer dan vijf miljoen negatieve TikTok-recensies uit de Play Store verwijderd nadat de gemiddelde beoordeling van de app in korte tijd van 4,5 naar 1,2 sterren was gedaald. De aanleiding hiervoor was een schokkende (nep)video van een zuuraanval. Dat meldt de BBC .

Volgens de Britse krant kreeg TikTok plotseling massaal slechte beoordelingen nadat de Indiase videomaker en influencer Faizal Siddiqui een nepvideo van een zuuraanval online zette. Die aanvallen, waarin mensen bijtend zuur over hun lichaam of gezicht krijgen gegooid, zijn geweldsmisdrijven die vooral gepleegd worden in Zuid-Aziatische gemeenschappen, zoals India, Pakistan en Bangladesh.

Op de beelden leek het alsof een man zuur in het gezicht van een vrouw gooide die hem na een ruzie dreigde te verlaten. In een volgend shot leek het alsof het gezicht van de vrouw onder de littekens zat. Achteraf bleek het slechts om water en make-up te gaan, maar kijkers konden de video niet waarderen en lieten massaal negatieve recensies achter.

TikTok verwijderde de video al snel. ,,We staan geen content toe die de veiligheid van anderen in gevaar brengt, lichamelijk letsel promoot en geweld tegen vrouwen verheerlijkt. Het gedrag in kwestie is in strijd met onze richtlijnen. We hebben de inhoud verwijderd, het account opgeschort en werken waar nodig samen met veiligheidsinstanties”, zei een woordvoerder daarover.

Nepaccounts

Volgens Google was het verwijderen van de miljoenen negatieve beoordelingen noodzakelijk. Volgens de techgigant waren veel recensies namelijk afkomstig van nepacccounts. ,,Wanneer we vermoeden dat er sprake is van misbruik door spammers, nemen we maatregelen door ongepaste recensies en reacties te verwijderen”, aldus een woordvoerder.