Google werkt aan zakelijke app om te concurreren met Slack

Dat schrijft The Information op basis van bronnen binnen het bedrijf. Thomas Kurian, de ceo van de Cloud-afdeling van Google, zou over de app hebben gesproken tijdens een interne conferentie. Het zou gaan om een app die onderdeel wordt van G-Suite, het zakelijke platform van Google. Het zou vooral gaan om een chat-app, maar wel een die samenwerkt met e-mail en andere diensten, zoals Calendar en Drive. Daarmee lijkt het erop dat de app moet concurreren met andere apps die veel zakelijk worden gebruikt, zoals Slack en Microsoft Teams.

De nieuwe app zou dan ook integratie krijgen met Hangouts Chat en Hangouts Meet, de chat- en videobel-apps van Google voor consumenten. De applicatie zou geen vervanging zijn van die producten. De laatste jaren heeft Google een soms verwarrende strategie gevoerd op het gebied van chat-apps, met Hangouts dat nog steeds bestaat, maar langzaam wordt uitgefaseerd, en Hangouts Meet en Chat. Daarvoor was er ook nog Allo. De meeste van die applicaties waren vooral op consumenten gericht. Het is nog niet bekend wanneer de app uitkomt of wanneer Google daarover iets publiek bekendmaakt.